Xbox Series X : la version allégée « Lockhart » refait parler d’elle

La Xbox Lockhart fait à nouveau parler d’elle. Un chercheur en sécurité informatique a trouvé des références à la petite soeur supposée de la Xbox Series X dans les fichiers système de Windows 10. Cette trouvaille appuie davantage les rumeurs de l’existence d’une seconde console de nouvelle génération, moins chère et moins bien lotie sur le plan technique.

Si vous êtes joueur et lecteur de toutes les actualités autour de la Xbox Series X, vous avez forcément entendu parler de la Xbox Lockhart. Fin 2018, toute la presse vidéoludique s’accordait pour dire que Microsoft travaillait sur deux projets distincts répondant aux noms de code suivants : Anaconda et Lockhart. Anaconda est devenu l’actuelle Xbox Series X, tandis que ce projet Lockhart n’a pour l’heure abouti à aucune présentation officielle.

Pour autant, de récentes fuites et des interviews de développeurs indiscrets laissent confirmer que Microsoft n’a pas abandonné la Xbox Lockhart. Concrètement, la Xbox Lockhart viendrait se placer comme une version allégée et plus accessible de la Xbox Series X. Elle serait vendue aux alentours des 300 €, serait dénuée de lecteur Blu-Ray (mais dotée d’un SSD) et afficherait des performances moindres par rapport à sa grande sœur : 4 téraflops de puissance contre 12 téraflops pour la Xbox Series X.

Si les joueurs sont toujours dans l’attente d’une officialisation, la récente découverte du chercheur en sécurité TitleOS laisse à penser que la console existe bel et bien. En effet, TitleOS a déniché dans les fichiers système de Windows 10 cinq références au nom de code de la console. Elles étaient présentées à côté des mentions « Xbox-Anaconda », soit le nom de code de la Xbox Series X.

Déjà en phase de test chez des développeurs

Si cette découverte n’a rien de révolutionnaire en soi (elle ne prouve en rien que la Xbox Lockhart sera un jour commercialisée), elle vient corroborer les dernières révélations du site Windows Central. Selon leurs informations, la Xbox Lockhart serait d’ores et déjà testée à domicile par des employés de l’équipe Xbox. En outre, des développeurs travailleraient actuellement au portage de jeux Xbox Series X sur cette console.

Encore une fois, il convient de prendre des pincettes avec ces rumeurs et confidences. Si la Xbox Lockhart est bel et bien en développement, elle pourrait arriver sur le marché bien plus tard. Pour rappel, Microsoft a sorti la Xbox One S (version de la Xbox One dénuée de lecteur Blu-Ray) trois ans après la Xbox One. De fait, le constructeur américain pourrait très bien reproduire le même schéma et lancer les deux consoles avec plusieurs mois d’intervalles.

Source : TechRadar