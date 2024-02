Xbox : Microsoft pourrait tuer les exclusivités consoles en sortant ses plus gros jeux sur PS5

Selon plusieurs sources, Microsoft prévoirait de sortir plusieurs de ses exclusivités Xbox sur PS5 d’ici la fin de l’année. On y parle notamment de Starfield, Indiana Jones and the Great Circle ou encore de HiFi Rush. Si ces rumeurs sont avérées, il s’agirait d’un véritable séisme dans l’industrie, jusqu’ici très attachée à ses exclusivités.

En 2024, Microsoft semble bien décidée à bousculer les vieilles habitudes de l’industrie du jeu vidéo. Après son rachat historique d’Activision-Blizzard, la firme veut désormais s’attaquer aux jeux physiques. Mais cela pourrait aller plus loin. À en croire plusieurs rumeurs, c’est le concept même d’exclusivités qui serait dans le viseur de la firme de Redmond.

Depuis des années, Sony, Nintendo et Microsoft donc ont pour habitude de sortir certains jeux uniquement sur leurs consoles respectives. La stratégie est on ne peut plus simple : en sortant des jeux acclamés par la critique et le public sur une seule console, les ventes de ces dernières augmentent — et alimentent un concept qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années : la guerre des consoles.

Microsoft pourrait bientôt sortir ses plus grosses cartouches sur PS5

Très présent (et bruyant) au début des années 2010, ce concept a quelque peu disparu ces dernières années, et ce, entre autres grâce au discours omniprésent de Microsoft sur sa volonté d’amener ses jeux au plus de joueurs possible. Il se pourrait donc que l’entreprise passe bientôt à l’étape supérieure. En effet, plusieurs médias affirment aujourd’hui que certaines des plus grosses exclusivités Xbox ne pourront bientôt plus être désignées comme telles.

Tout a commencé sur le site XboxEra, qui a affirmé hier que Starfield pourrait sortir dès cette année sur PS5. Si tel est le cas, il s’agit ni plus ni moins que d’une petite révolution. Malgré son succès critique mitigé, Starfield est sans aucun doute le plus gros jeu Xbox de 2023, qui a fait les belles heures du Game Pass et des résultats financiers de la branche. Selon XboxEra, la sortie PS5 aurait lieu après le lancement du premier DLC.

Mais ça ne s’arrête pas là. D’après The Verge, Indiana Jones and the Great Circle aura droit au même traitement d’ici l’année prochaine. Là encore, il s’agit de la prochaine grosse cartouche de Bethesda, donc des studios Xbox. Enfin, sur Windows Central, on retrouve des échos similaires à propos de Sea of Thieves. Notons également qu’il y a quelques jours, un datamining de HiFi Rush, l’un des jeux indépendants les plus appréciés en 2023 chez Xbox, a révélé plusieurs indices d’une sortie prochains sur PS5 et Nintendo Switch.

Pourquoi Microsoft voudrait mettre fin aux exclusivités Xbox

Bref, les rumeurs commencent à s’empiler, d’autant que celles-ci arrivent peu ou prou au même moment. De quoi envisager sérieusement la possibilité que Microsoft mette tout simplement fin à sa stratégie d’exclusivités. Mais alors, quel intérêt pour l’éditeur de se passer de l’un des arguments de vente principaux de la Xbox Series X ? En vérité, plusieurs raisons peuvent explique ce retournement de veste.

Premièrement, ce dernier s’inscrirait dans la continuité du discours de Microsoft : amener le jeu vidéo au plus de joueurs possible. Cette nouvelle stratégie renforcerait l’image de « good guy » de Microsoft dans l’industrie, ce qui lui ne fera pas de mal après avoir licencié 1900 personnes de sa division gaming début 2024. Ça, c’est pour la façade. En interne, l’intérêt serait aussi radical qu’évident : augmenter les ventes des jeux Xbox Studios.

Si Microsoft n’a jamais été le plus gros vendeur de consoles, la dernière génération n’a fait que renforcer cet écart. Il n’y a donc qu’un pas à franchir avant de comparer Microsoft à Sega, qui s’est retiré du marché des consoles après l’échec de la Dreamcast pour devenir un « simple » éditeur. Il est encore beaucoup trop tôt pour affirmer qu’il s’agit là du plan véritable de Microsoft. Une chose est sûre néanmoins : la stratégie n’est pas dénuée de sens.

Après tout, Microsoft pourrait se rapprocher de la stratégie de Sony, qui consiste à sortir ses jeux premium uniquement sur PS5, surtout pas day one dans le PlayStation Plus (à l’inverse du Xbox Game Pass) avant de proposer un portage PC. Les joueurs auront donc toujours une raison d’acheter une Xbox ou un abonnement Game Pass — pour jouer rapidement aux grosses sorties — et Microsoft s’assurerait de meilleures ventes grâce au multiplateforme. Rappelons que Microsoft souhaite d’ores et déjà lancer son Game Pass sur Nintendo Switch. À ce stade, tout est possible. Même la fin de la guerre des consoles.