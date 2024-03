Xbox veut une sortir une console portable, mais ne sait pas encore comment

Phil Spencer, grand patron de Microsoft Gaming, a laissé entendre qu’une console Xbox portable pourrait bien voir le jour. Rien d’étonnant, les fuites à ce sujet se succédant depuis plusieurs mois. Pour autant, ce n’est pas pour demain : le constructeur réfléchit encore à la meilleure manière de faire les choses.

Les fuites à propos d’une console portable estampillée Xbox ne datent pas d’hier. En 2021 déjà, une console dédiée au cloud gaming faisait parler d’elle, et n’a jamais arrêté depuis. À l’ère des PC portables inspirés du Steam Deck, les rumeurs ont repris de plus belle, si bien qu’en début d’année, tout le monde ou presque semble se mettre d’accord pour affirmer que Microsoft ne va plus tarder à présenter son propre modèle.

Après tout, la firme de Redmond a tout pour elle : une partie hardware qui n’a plus besoin de faire ses preuves, un OS sur lequel faire tourner ses jeux et une liste d’exclusivités qui ne fait que s’allonger. Alors qu’attend Microsoft ? La bonne formule, à en croire Phil Spencer, patron de la division gaming de Microsoft. Au micro de Polygon, celui-ci confie avoir essayé toutes les consoles « handheld » du moment. Et aucune ne l’a vraiment convaincu.

Voici pourquoi Xbox n’a toujours pas sorti de console portable

Pour Phil Spencer, le nerf de la guerre n’est, pour le moment, pas du côté hardware, mais bien du côté software. « Je veux pouvoir démarrer l’application Xbox en plein écran, mais en mode compact. Et toute mon expérience sociale est là. Je veux avoir l’impression d’être sur le tableau de bord de ma Xbox lorsque j’allume la télévision », explique-t-il à nos confrères. Si plusieurs modèles tournent désormais sur Windows, pour l’Asus ROG Ally, l’expérience Xbox n’est pas encore optimale pour le joueur selon lui.

Qui plus est, Phil Spencer n’est pas dupe : Xbox n’a aucun intérêt à s’enfermer dans son propre écosystème comme le font Sony (et encore, de moins en moins) et Nintendo. C’est d’ailleurs pour cette raison que Microsoft a timidement commencé à sortir ses exclusivités sur d’autres consoles. Dans un temps, il est donc essentiel de proposer une véritable expérience portable aux joueurs Xbox sur d’autres plateformes avant de songer à lancer sa propre console.

« Par exemple, si je veux jouer à mes jeux console en déplacement avec une console portable, je ne veux pas être obligé d’acheter qu’une seule console. Je veux que tout ce que nous faisons dans le domaine du matériel soit excellent. Mais si quelqu’un choisit aujourd’hui de jouer [ailleurs], je ne veux pas qu’il ait l’impression d’être un moins bon joueur de Xbox. »

Alors, comment améliorer cette expérience ? Pour Phil Spencer, cela passe par plusieurs questions à se poser. « Est-ce que tous mes jeux sont là ? Est-ce que tous mes jeux s’affichent avec les sauvegardes que je veux ? Je vais vous dire un [jeu] qui ne fait pas tout ça actuellement — et ça me rend fou — c’est Fallout 76. Il n’y a pas de prise en charge de la cross save ». On évitera de lui dire que ce problème ne dérange plus grand monde actuellement.

Pour autant, Phil Spencer n’écarte pas totalement la possibilité de lancer, un jour, une véritable console portable estampillée Xbox. Celui-ci glisse même à Polygon que ses ingénieurs planchent actuellement sur le sujet, étudiant les diverses possibilités qui s’offrent à eux. Mais, vous l’aurez compris, ce n’est clairement pas pour tout de suite. À l’heure actuelle, la priorité de Xbox se trouve sans nul doute du côté du cloud gaming, qui se veut clairement accessible (et stable) pour le plus grand monde.