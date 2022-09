PlayStation Plus : Sony refuse toujours de proposer des gros jeux dès le premier jour, comme le Xbox Game Pass

C’est l’une des plus grosses critiques du nouveau PlayStation Plus depuis son lancement : les exclus PS4 et PS5 AAA ne sont pas disponibles le jour de leur sortie dans le catalogue des abonnés. Pourtant, cela représente pour le service un énorme désavantage par rapport au Xbox Game Pass, son concurrent direct.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le PlayStation Plus ne propose aucune exclusivité PS4 ou PS5 dès le jour de leur sortie ? Nous aussi, et cette question est pour le moins légitime lorsque l’on observe les pratiques de la concurrence — pour ne pas citer le Xbox Game Pass — en la matière. En effet, Microsoft ne rechigne pas à laisser ses abonnés télécharger de nombreux jeux AAA dès le premier jour. Sony, de son côté, continue à faire de la résistance.

Confronté sur le sujet lors de l’événement GI Live : London, Shuhei Yoshida, directeur des jeux indés chez la firme japonaise, s’est expliqué en soulignant que Sony n’écarte pas la possibilité de proposer, à terme, ces jeux dans l’abonnement PlayStation Plus. En revanche, il n’est toujours pas question de le faire le jour 1. En effet, l’entreprise préfère tout simplement attendre que les ventes baissent pour finalement l’inclure dans sa plateforme.

Vous n’êtes pas prêts de voir des jeux AAA dans le PlayStation Plus à leur sortie

« Pour [la formule] Extra, notre approche est d’aider les éditeurs durant la phase de management », développe Shuhei Yoshida, qui ne manque pas l’occasion de rappeler que la formule Essential propose toujours plusieurs jeux gratuits chaque mois. Cette « phase de management » correspond donc aux premiers mois de vie d’un jeu, période durant laquelle il effectue le plus de ventes et qui dure « six mois, trois mois, ou trois ans » selon l’employé de Sony.

Ce n’est que suite à cette période que la firme peut envisager de l’inclure au PlayStation Plus, afin de « l’aider à se faire connaître auprès d’un public nouveau et plus large ». « Certaines personnes ont peut-être manqué ces jeux lors de leur sortie et c’est une excellente occasion d’y jouer et de générer du bouche-à-oreille, ou si un DLC ou une suite sort, nous pouvons contribuer à susciter l’intérêt d’un public plus large pour la franchise », conclut Shuhei Yoshida.

En d’autres termes, ce n’est pas demain la veille que l’on verra débarquer Horizon : Forbidden West ou God of War : Ragnarök sur la plateforme. Pendant ce temps, les abonnés Xbox Game Pass pourront profiter de Starfield dès le jour de sa sortie.