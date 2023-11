Microsoft veut le Game Pass sur PlayStation 5 et Nintendo Switch

Lors d'une rencontre avec les investisseurs, le directeur financier de Xbox a clairement affiché la volonté de Microsoft de porter son service Game Pass sur les consoles de Sony et Nintendo.

Vous qui jouez aux jeux vidéo sur consoles ou PC, vous êtes de quel type ? Plutôt du genre à sélectionner les titres que vous achetez avec soin ? Ou bien de celles et ceux qui s'abonnent à des services de cloud gaming comme le Xbox Game Pass pour avoir directement accès à un immense catalogue s'enrichissant tous les mois ? Peut-être les deux d'ailleurs. Dans tous les cas, on ne peut pas nier que la plateforme de Microsoft propose un rapport qualité/prix élevé, le rendant de plus en plus attractif pour la communauté des joueurs.

Actuellement, vous pouvez en profiter sur les Xbox Series X et Series S évidemment, mais aussi via la plupart des navigateurs Internet (Microsoft Edge, Google Chrome ou Safari d'Apple), ce qui permet aussi de jouer sur smartphone et tablette. Cela fait déjà pas mal d'appareils compatibles, puisque théoriquement un bonne connexion Internet suffit. Apparemment, Microsoft en veut plus. Lors d'une récente rencontre avec les investisseurs, Tim Stuart, directeur financier de Xbox, a tenu des propos très révélateurs à ce sujet.

Le Game Pass pourrait débarquer sur les consoles PlayStation et Nintendo

Lors de son intervention, il rappelle que Microsoft a enfin pu finaliser le rachat d'Activision-Blizzard et explique la stratégie de l'entreprise pour se développer encore plus : “notre mission est d'apporter nos […] services d'abonnement à tous les écrans qui peuvent afficher à un jeu. Cela signifie des téléviseurs connectés, cela signifie des appareils mobiles, cela signifie ceux que nous aurions considéré comme des concurrents par le passé, comme PlayStation et Nintendo”. La déclaration a le mérite d'être claire.

Microsoft ambitionne donc de proposer son Game Pass sur la PlayStation 5 et la Nintendo Switch, a minima. Tim Stuart se garde bien d'annoncer la moindre date ou même une année potentielle pour l'arrivée du service. Ce n'est pas la première fois que la firme de Redmond parle de cette envie. Le PDG de Xbox, Phil Spencer, en parlait déjà en 2019. La route est donc probablement longue avant de jouer aux titres du Game Pass dans son canapé, sur l'écran de sa Switch OLED.

Source : VGC