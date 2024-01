Xbox : plus besoin de manette pour contrôler votre console à distance

Depuis un bon bout de temps maintenant, l'application mobile Xbox permet aux utilisateurs de contrôler leur console à distance depuis leur smartphone Android ou iOS, leur tablette ou bien leur PC. Néanmoins, pour bénéficier de cette fonctionnalité, il fallait utiliser impérativement une manette Bluetooth. Ce n'est maintenant plus le cas.

Mise à jour après mise à jour, Microsoft fait en sorte d'améliorer l'expérience utilisateur sur l'application mobile Xbox. Depuis décembre 2023, l'appli Xbox vous permet de repérer les bons jeux en un coup d'oeil. En effet, la note Metacritic de chaque titre est maintenant affichée sur la page des jeux. En novembre, l'appli Xbox sur PC a également eu le droit à une mise à jour importante, avec de nombreuses nouveautés à la clé comme un mode portable ou un nouvel outil pour réparer les fichiers d'un jeu.

Or et comme le rapportent nos confrères de The Verge, Microsoft vient d'intégrer une fonctionnalité inédite dans la dernière version bêta de l'application Xbox pour mobile. Pour résumer, les utilisateurs peuvent maintenant contrôler leur console Xbox Series X/S et One et jouer à distance sans avoir besoin impérativement d'une manette sans fil Bluetooth.

Microsoft permet enfin de jouer à distance avec les contrôles tactiles uniquement

Les contrôles tactiles sont identiques à ceux que l'on peut trouver dans le Xbox Cloud Gaming dans la section Jeux avec interaction tactile. Ici aussi, les joueurs peuvent s'ils le souhaitent ajuster la superposition des commandes à l'écran afin de trouver un ajustement optimal pour vos mains et votre style de jeu.

D'après les premiers retours des utilisateurs de la bêta, les contrôles tactiles sont plutôt bien pensés. Une bonne nouvelle, surtout quand on sait qu'il fallait impérativement une manette Bluetooth pour goûter aux joies du contrôle à distance auparavant. Notez toutefois qu'il y a rien d'étonnant à voir Microsoft pousser de la sorte les contrôles tactiles.

En 2021, Monty Hernandez, Senior Program Manager chez Xbox, avait dévoilé quelques chiffres qui démontraient l'intérêt des joueurs pour les contrôles tactiles sur le Xbox Cloud Gaming : “20 % de nos utilisateurs Xbox Cloud Gaming utilisent le tactile comme méthode exclusive pour jouer à des jeux. Pour cette raison, il est important pour nous que les jeux tactiles que nous lançons soient pertinents, et surtout, qu'ils fonctionnent bien avec ces commandes”, a-t-il déclaré.

Il poursuit : “Nous avons constaté, en moyenne, une augmentation de l'utilisation multipliée par 2 dans des titres disponibles via Xbox Cloud Gaming, tous genres confondus, et le ressenti des utilisateurs qui jouent avec des commandes tactiles est en moyenne équivalent sinon supérieur à celui de la plateforme Xbox Cloud Gaming complète”.