Xbox Series X : découvrez en images la prochaine version digitale toute blanche

Si l'on en croit ces nouvelles images, Microsoft prépare une nouvelle version sans disque de la Xbox Series X, qui sera également disponible dans une nouvelle couleur plutôt élégante.

Des images publiées par Exputer montrent ce qui semble être une variante “robot blanc” de la Xbox Series X qui abandonne le lecteur de disque Blu-Ray présent sur le modèle noir standard. Les images montrent la console blanche sous différents angles, avec la même forme angulaire, mais avec une finition blanche lisse semblable à celle de la Xbox Series S.

The Verge aurait vu des documents confirmant l'authenticité de ces images et de certaines des spécifications de la Xbox Series X, mais Microsoft n'a pas officiellement commenté ou reconnu l'existence de cette console. Il pourrait s’agir du fameux projet Brooklin, qui avait été dévoilé pour la première fois à l’occasion du procès entre Microsoft et la FTC.

Quelle fiche technique pour la nouvelle Xbox Series X ?

Selon le rapport d'Exputer, cette nouvelle Xbox albâtre présentera des améliorations internes allant au-delà de la simple suppression du lecteur de disque. Elle serait dotée d'un dissipateur thermique amélioré pour mieux gérer la chaleur.

La mise à jour “Brooklin” de la série X a été décrite à l'origine avec un châssis radicalement redessiné présentant un design en forme cylindrique. Si ce modèle blanc qui vient de fuiter est bien la mise à jour de milieu de gamme de Microsoft, il semblerait que l'entreprise se soit rapprochée du design rectangulaire classique de la série X, mais sans l'emplacement pour les disques.

On sait d’ailleurs qu’en plus du refroidissement amélioré et moins énergivore, Xbox prévoirait non pas de rendre sa console plus puissante, mais d’améliorer la connectivité. On aurait par exemple droit au Wi-Fi 6E, au Bluetooth 5.2 et même à une toute nouvelle manette connue pour l’instant sous le nom « Sebile ». Elle n’aura donc pas de quoi concurrencer la PS5 Pro en termes de performances.

Le rapport d'Exputer affirme que cette Xbox Series X blanche exclusivement numérique pourrait arriver dès juin ou juillet à un prix inférieur de 399 à 449 dollars par rapport au modèle à disque actuel de 499 dollars. Cela en ferait une option intéressante pour les joueurs qui ont pleinement adopté les téléchargements numériques et les services d'abonnement comme le Xbox Game Pass.