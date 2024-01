Xbox Game Pass : le catalogue de janvier 2024 se complète avec de belles pépites

Microsoft vient d’annoncer le reste de sa sélection de janvier 2024 pour le Xbox Game Pass. Au programme, des sorties déjà prévues comme Palworld et de belles surprises comme Persona 3 Reload. Retrouvez la liste complète dans cet article.

Le reste de la sélection de janvier se faisait attendre du côté du Xbox Game Pass. Microsoft avait déjà dévoilé la première moitié du catalogue en début de mois, comme à son habitude, et les joueurs avaient de quoi se mettre sous la dent : Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 2 Remake, Hell Let Loose… Il est très probable que vous n’ayez pas encore fini tous ces jeux et pourtant, voilà qu’arrive le reste de la fournée.

S’il faut retenir un grand nom de cette seconde sélection, il s’agit sans aucun doute de Persona 3 Reload. La saga a toujours su se frayer une place dans la formule d’abonnement de Microsoft et ce n’était donc qu’une question de temps avant que le remake du JPRG sorti en 2006 ne fasse son entrée à son tour. De quoi ravir les fans de la première heure, puisque Persona 4 a largement contribué au succès de la licence culte en Occident.

Voici les jeux du Xbox Game Pass pour la seconde moitié de janvier 2024

Le reste de la liste est juste ici :

Turnip Boy Robs a Bank (cloud, consoles & PC) – 18 janvier

(cloud, consoles & PC) – 18 janvier F1 23 (console & PC) — 18 janvier

(console & PC) — 18 janvier Palworld (cloud, consoles & PC) – 19 janvier

(cloud, consoles & PC) – 19 janvier Go Mecha Ball (cloud, consoles & PC) – 25 janvier

(cloud, consoles & PC) – 25 janvier Brotato (cloud, console & PC) – 30 janvier

(cloud, console & PC) – 30 janvier Persona 3 Reload (cloud, console & PC) – 2 février

(cloud, console & PC) – 2 février Anuchard (cloud, console, & PC) – 6 février

Il faudra donc attendre le 2 février avant de voir débarquer Persona 3 Reload dans le Game Pass. D’ici là, les fans de Pokémon pourront découvrir l’étonnant Palworld, qui tourne en dérision la licence avec une sacrée dose de cynisme. Les petits monstres y sont toujours aussi mignons, mais combattent cette fois avec des AK-47 et sont exploités dans des usines d’armes à feu. Tout aussi sanguinolent, Brotato reprend le concept irrésistible de Vampire Survivors, cette fois avec une patate qui se prend pour Rambo. En janvier, on va bien rigoler.