Xbox : un bug efface toute la wishlist des joueurs, des centaines de titres sont perdus

Depuis quelques jours de nombreux joueurs se plaignent d’avoir complètement perdu leur wishlist Xbox. Jeux, applications, films ou séries, plus rien n’apparaît sur leur compte, quand bien même ils auraient sauvegardé plusieurs centaines de titres. Pire encore, il leur est impossible pour le moment de les reconfigurer.

Comme presque toute boutique en ligne, Xbox dispose d’un service de liste de souhaits, ou wishlist, qui permet aux utilisateurs de mettre de côté un article pour plus tard. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour être prévenu en cas de soldes : dès lors qu’un jeu, film ou série voit son prix baisser, une notification est envoyée. La wishlist est donc devenue essentielle pour de nombreux joueurs, rendant sa disparation pour le moins dramatique.

Il y a quelques jours, un utilisateur de Reddit demande de l’aide aux internautes : sa wishlist Xbox a entièrement disparu. Impossible de retrouver tous les articles sauvegardés et, à en croire les commentaires, il est loin d’être seul. À vrai dire, les témoignages se multiplient depuis ce week-end, tous avec le même constat : la section wishlist de Xbox n’affiche plus rien, faisait parfois disparaître des centaines d’articles et des années d’organisation.

La wishlist Xbox de nombreux joueurs partie en fumée

« Je suis allé acheter quelque chose qui était en vente sur ma liste de souhaits, et quand je suis allé dans la section des offres, je n’ai pas vu la colonne pour les jeux qui étaient en vente sur ma liste de souhaits. J’ai donc consulté les listes et j’ai constaté que ma liste était vide. Je l’ai de nouveau remplie rapidement avec ce dont je me souvenais, mais lorsque j’ai quitté le site et que j’y suis revenu, elle était à nouveau vide », témoigne ainsi un joueur sur Reddit.

Certains rapportent avoir perdu pas moins de 200 items de leur liste de souhaits du jour au lendemain, sans possibilité de les ajouter de nouveau. Microsoft n’a pas encore communiqué officiellement sur ce bug, qui touche les versions Xbox, PC et web de sa boutique. Notons toutefois que plusieurs utilisateurs continuent de recevoir des notifications de la part du store concernant les articles dans leur wishlist, ce qui peut laisser espérer une correction prochaine du problème.

Source : Reddit