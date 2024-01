Indiana Jones and The Great Circle : Indy revient en jeu vidéo, sa place n’est pas dans un musée

Lors de la nouvelle conférence Xbox Developers Direct 2024, Microsoft a dévoilé des détails supplémentaires sur plusieurs jeux à venir sur PC et Xbox. On retiendra surtout de l'évènement la présentation d'Indiana Jones and The Great Circle, un tout nouveau jeu dédié au plus célèbre archéologue du 7e art.

Comme vous le savez peut-être, Xbox a donné rendez-vous aux joueurs du monde entier ce jeudi 18 janvier 2024 à 21h pour une nouvelle conférence Developers_Direct. Ces conférences en ligne de moindres envergures représentent généralement une occasion pour Microsoft de faire le point sur certains jeux à venir sur Xbox Series X/S et PC.

Après une édition 2023 centrée sur Starfield, le constructeur américain a donné la parole cette fois-ci cinq studios, à savoir Obsidian Entertainment pour Avowed, Oxyde Games pour Ara : History Untold, Ninja Theory pour le très attendu Senua's Saga : Hellblade 2, Square Enix pour Visions of Mana et enfin Machines Games pour ce nouveau jeu Indiana Jones.

Indy fait son grand retour en jeu vidéo, enfin !

Au total, nous avons eu le droit à 10 minutes d'informations inédites sur le titre, incluant de nombreux détails sur le cadre et l'histoire du jeu, mais aussi ses mécaniques de gameplay. Alors, concrètement que nous réserve Indiana Jones and The Great Circle ?

Ce tout nouveau jeu se présente comme un jeu d'action-aventure à la première personne. Et oui, contre toute attente, il ne s'agira pas d'un titre à la 3e personne comme on avait pu le voir avec Indiana Jones et le Tombeau de l'Empereur par exemple. Dans la peau de l'aventurier, les joueurs devront faire preuve d'ingéniosité pour résoudre des énigme environnementales complexes, mais aussi pour se frayer un chemin en terrain ennemi.

En effet, les décors devraient permettre plusieurs approches, de sorte à pouvoir esquiver les patrouilles allemandes ou bien éliminer un à un les fantassins en toute discrétion. D'après le studio, le fouet emblématique du Dr. Jones sera également au centre du gameplay et servira à la fois d'outil pour grimper ou se hisser, mais aussi en combat évidemment pour désarmer un adversaire ou le faire trébucher.

Une histoire originale entre le 1er et 3e film

Concernant l'histoire du jeu, elle prendra place entre les Aventuriers de l'Arche perdue et la Dernière Croisade, soit les 1er et 3e films de la trilogie originale de Steven Spielberg. Au début du jeu, notre professeur/archéologue/aventurier préféré va mener l'enquête à la suite du vol d'un artefact à première vue insignifiant dans son musée. Son aventure va le mener tout d'abord au Vatican à Rome (et ensuite aux quatre coins du globe), où il va rapidement comprendre que la relique en question est bien plus importante qu'il n'y parait.

Quant à l'information la plus importante, à savoir la date de sortie, malheureusement il faudra se contenter d'un simple 2024. Précisons que le titre est prévu sur Xbox Series X/S, PC mais aussi sur le Game Pass en sortie Day One on imagine.