Xbox : la majorité des exclusivités finiront à terme par sortir sur PS5, selon cet expert

Alors que le sort des exclusivités Xbox est désormais plus qu'incertain, le journaliste Chris Dring affirme que ce n'est plus qu'une question de temps avant que Microsoft sorte tous ses jeux sur les consoles concurrentes. Présent à la GDC, celui-ci a pu discuter avec de nombreux développeurs et éditeurs qui ne voient plus l'intérêt de sortir leurs jeux uniquement sur Xbox.

Le mois dernier, Xbox a lâché une petite bombe sur l'industrie du jeu vidéo. Pour la première fois, la marque a annoncé le lancement de 4 de ses exclusivités sur PS5 et Nintendo Switch. Dès lors, la question s'est posée : est-ce la fin des exclusivités Xbox ? Pour l'heure, mieux vaut éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Après tout, on ne parle ici que de 4 jeux, certes très importants dans l'écosystème Xbox, mais pas “majeurs” comme peut l'être un Starfield.

Mais la stratégie a semé le doute chez les développeurs et les éditeurs, déjà de plus en plus frileux à l'idée de sortir leurs jeux sur Xbox. C'est ce que confirme Chris Dring, journaliste chez GamesIndustry.biz, qui a pu discuter avec plusieurs membres de l'industrie au cours de la Game Developers Conference. “Une grande entreprise qui a sorti un gros jeu l'année dernière m'a dit : ‘Je ne sais pas pourquoi nous avons pris la peine de soutenir [la plateforme]'”, relate-t-il.

Sur le même sujet – Xbox veut sortir une console portable, mais ne sait pas encore comment

Les développeurs ne veulent plus sortir leurs jeux uniquement sur Xbox

D'après Chris Dring, les éditeurs se montreraient très inquiets de la chute en popularité de Xbox, notamment en Europe, où “les performances seraient tout simplement en baisse”. “Nous fournissons beaucoup d'efforts pour créer une version Series S et une version X d'un jeu alors que, pour être honnête avec vous, pour nous le marché est le PC et la PS5”, aurait confié un éditeur au journaliste. Sans compter les plaintes à répétition des développeurs quant à la difficulté de créer un jeu sur une Xbox Series S trop peu puissante.

Aussi, pour Chris Dring, cela ne fait plus aucun doute : “la majorité” des exclusivités Xbox finiront à terme par sortir les consoles concurrentes. À une condition toutefois : “en supposant que [le marché] progresse comme Xbox pense qu'il le fera probablement”. Tout est encore flou, donc, et il faudra probablement attendre encore quelques mois avant que la situation se clarifie. Reste la question de la prochaine génération de consoles Xbox. Selon Chris Dringe, il reste à voir si les développeurs voudront encore créer des jeux pour cette plateforme.