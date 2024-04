Xbox : la nouvelle mise à jour de la manette corrige l’un de ses plus gros défauts

Depuis des années, les possesseurs de Xbox sont confrontés à un problème audio exaspérant : les casques filaires se déconnectent de manière aléatoire au milieu de sessions de jeu intenses. Cependant, cela devrait désormais être résolu.

Ça y est, Microsoft semble enfin s’attaquer à l’un des plus gros problèmes de la manette Xbox Series : la déconnexion aléatoire de certains casques en plein jeu. Grâce à une récente mise à jour du micrologiciel, Microsoft semble avoir enfin remédié à ce défaut de longue date.

Le correctif est arrivé via le programme Xbox Insider par le biais de la version 5.21.3237.0 du micrologiciel de la manette. Bien que limitée aux membres du programme Insider pour l'instant, la mise à jour promet quelques améliorations de qualité de vie indispensables lorsqu'elle sera inévitablement déployée à grande échelle dans les mois à venir.

La manette Xbox reçoit une nouvelle mise à jour

La principale nouveauté la résolution de ces brusques pannes de casque filaire qui ont affecté les contrôleurs Xbox One et Series X/S depuis bien trop longtemps. Qu'elles soient dues à des interférences, à des connexions défectueuses ou à quelque chose de plus mystérieux, peu de choses sont plus perturbantes que de perdre soudainement tout le son dans le feu de l'action.

Selon les notes de correction de Microsoft, le micrologiciel résout les « déconnexions inattendues lors de l'utilisation d'un casque filaire ». La disponibilité de la mise à jour via le niveau Alpha Skip-Ahead Insider signifie qu'elle a passé les tests initiaux et les contrôles de validation. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une garantie absolue, cela augure bien de la résolution du problème pour tous lorsque celle-ci sera déployée au plus grand nombre.

Pour ceux qui préfèrent la vie audio sans fil, la déception risque de persister. La mise à jour ne mentionne aucune amélioration de la connectivité du casque sans fil Xbox, qui s'est parfois avérée irrégulière pour certains joueurs. Elle n'aborde pas non plus les problèmes liés à la manette haut de gamme Elite Series 2 de Microsoft, qui a récemment fait l'objet d'une mise à jour de son propre firmware. On attend également avec impatience la prochaine manette « Sebile », qui devrait arriver avec la nouvelle Xbox Series X digitale.