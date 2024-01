Xbox : la fin des jeux physiques ? Cette nouvelle relance le débat

La fin annoncée des jeux vidéo en support physique serait en train de se rapprocher. Microsoft ajoute une pierre à l'édifice suite à de nombreux licenciements au sein de certaines divisions dédiées.



L'avenir du jeu vidéo sera dématérialisé ou ne sera pas. Une affirmation qui aurait fait esquisser un sourire moqueur il y a quelques années, mais qui fait plutôt grincer des dents aujourd'hui. Cela fait longtemps que la question de la fin des supports physiques dans le secteur vidéoludique revient régulièrement sur le tapis. Et elle ne sort pas de nulle part. Avec le succès des plateformes comme Steam pour ne citer qu'elle, les ventes de jeux dématérialisés ont dépassé les ventes physiques. Les constructeurs de consoles l'ont bien remarqué et c'est pourquoi Sony propose une version sans lecteur de disque de sa PlayStation 5. Son concurrent Xbox pourrait d'ailleurs suivre rapidement.

C'est justement Microsoft qui relance le débat. Tout commence quand le journaliste Jez Corden annonce sur X (Twitter) que selon ses sources, Microsoft est train de licencier une équipe entière de support client interne. Ce n'est pas déjà pas une bonne nouvelle, mais il ajoute ensuite que “Microsoft a également fermé les départements dédiés à la commercialisation physique des jeux Xbox“. Il poursuit en disant que “si vous avez vu les fuites concernant une Xbox uniquement numérique […], vous pouvez avoir une idée de la direction que prend Microsoft ici”.

Il n'en faut pas plus pour les interprétations fusent, d'autant que l'information fait suite à celle annonçant que les magasins Walmart allaient se débarrasser des copies physiques de Starfield. Ce qui s'est finalement révélé à moitié vrai. Les boutiques vont seulement remplacer leurs exemplaires par une version plus récente. Mais il ne faut pas oublier que le phénomène est réel : des jeux récents comme Alan Wake 2 ou le futur Senua’s Saga Hellblade 2 n'ont pas de version physique.

Malgré tout, il est trop tôt pour enterrer les disques et autres cartouches. Comme Jez Corden le précise lui-même, “la réduction des équipes de vente au détail ne veut pas dire que Microsoft abandonne la vente au détail physique des jeux Xbox, ils peuvent sous-traiter”. En attendant, gardez précieusement vos exemplaires, certains s'arrachent à prix d'or.

Microsoft has also shut down departments dedicated to bringing Xbox games to physical retail … which if you've seen the digital-only Xbox console leaks … well, you can get an idea of where Microsoft is going here.

