Xbox : un chatbot IA arriverait dans la console, mais pour quoi faire ?

Microsoft travaille sur le développement d'un chatbot utilisant l'intelligence artificielle et à destination des consoles Xbox. À quoi pourrait-il servir ? La firme a donné quelques exemples, les voici.



L'avenir du jeu du jeu vidéo tient-il dans deux lettres ? IA pour être précis. L'intelligence artificielle s'invite dans tous les domaines et celui-ci ne fait pas exception. Entre celle qui permet de parler aux personnages virtuels et celle qui crée des jeux à partir de presque rien, les possibilités sont nombreuses. Certains soupçonnent qu'elle a été utilisée dans des jeux à succès récents, ce qui alimente le débat de sa place dans l'industrie vidéoludique. Mais qu'on le veuille ou non, l'IA en fait déjà partie.

Microsoft a d'ailleurs confirmé travailler sur un chatbot à destination des consoles Xbox. Pour rappel, il s'agit de ces robots conversationnels dont ChatGPT est l'exemple le plus connu. Vous lui posez une question comme si vous vous adressiez à un être humain, en “langage naturel”, et le programme se sert de l'intelligence artificielle pour vous répondre au mieux. Mais que ferait celui de la Xbox ?

Voici à quoi servirait un chatbot IA sur les consoles Xbox

Haiyan Zhang, directrice générale de l'IA en jeu chez Xbox, explique le but du futur chatbot. “Nous testons un agent virtuel de support Xbox, un prototype interne d'un personnage animé capable de répondre avec la voix ou le texte à des questions relatives au support Xbox. Le prototype permet aux joueurs d'obtenir plus facilement et plus rapidement de l'aide sur les sujets en lien avec le support en utilisant un langage naturel, en prenant les informations des pages d'assistance Xbox existantes“.

Concrètement, le chatbot ressemblerait à celui que vous pouvez déjà croiser dans différents services en ligne, que ce soit une banque ou votre fournisseur d'accès Internet. Il sera possible de l'interpeller si votre Xbox ne fonctionne plus, si elle affiche un code erreur, voire en cas de souci avec le paiement d'un abonnement. On pense par exemple au Game Pass, mais Microsoft ne l'a pas spécifié. La firme envisage aussi de rendre le chatbot capable de vous rembourser un achat. Au moment de la publication de cet article, aucune date n'a été avancée quant au déploiement global de l'outil.

