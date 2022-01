Xbox Game Pass : Rainbow Six Extraction et Hitman Trilogy arrivent en janvier 2022

Microsoft annonce les nouveaux jeux qui arriveront durant la seconde moitié de janvier 2022 sur le Xbox Game Passe. Le nombre de nouveautés s'élève à neuf. Certains y seront accessibles dès le jour de leur sortie commerciale, dont Rainbow Six Extraction d'Ubi Soft. Sept de ses nouveaux seront disponibles en local et en cloud gaming. Enfin, quatre jeux partiront le 31 janvier.

C'est un rendez-vous désormais bien rodé : tous les quinze jours, nous vous présentons les jeux qui arrivent dans le catalogue du Xbox Game Pass, accessible aussi bien sur Xbox Series X/S, sur Xbox One, sur PC et dans le cloud pour les titulaires d'un compte Ultimate. Il y a quinze jours, nous avons relayé dans nos colonnes l'arrivée de Mass Effect et d'Outer Wilds pour bien fêter le début de l'année. Et cela continue avec neuf nouveaux jeux, dont certains arriveront “Day One” dans le Game Pass.

Voici la liste complète des nouveaux jeux du Xbox Game Pass sur la seconde moitié de janvier 2022

Voici donc la liste des jeux avec les plates-formes concernées :

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Console & PC)

Nobody Saves the World (Cloud, Console & PC)

Death’s Door (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

La Trilogie Hitman (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Pupperazzi (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC) – 20 janvier

Windjammers 2 (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console & PC) – 27 janvier

Présentons brièvement ces jeux, pour ceux qui ne les connaissent pas. Daganronpa : Trigger Happy Havoc Anniversary Edition est un visual novel qui alterne entre les phases d’enquêtes et le dénouement lors du procès. Nobody Saves the World est un jeu zelda-like bourré d'humour à l'occidental. Death’s Door, est un excellent jeu d'action, nerveux à souhait qui a obtenu un Game Award en 2021. Inutile de présenter la trilogie Hitman et son agent 47. Pupperazi est un jeu où vous devez prendre des photos de chien comme si vous étiez un paparazzi.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est le dernier opus de la série Rainbow Six d'Ubi Soft. C'est un FPS, oui. Mais avec un twist, puisque vous y combattez des extra-terrestres inspirés de la série Alien. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : Deluxe Edition est la version la plus complète du FPS tactique et coopératif sorti il y a six ans déjà. Windjammers 2 est la suite de la célèbre simulation de frisbee compétitif des années 1990. Enfin, Taiko no Tatsujin : The Drum Master est un jeu de rythme typiquement japonais. Cette version est un portage d'un jeu déjà lancé sur Switch.

Cinq jeux sur les neuf nouveautés sont disponibles Day One sur le Xbox Game Pass

Dans ces neuf jeux, cinq seront disponibles “Day One” : Nobody Saves the World, Pupperazi, Tom Clancy's Rainbox Six Extraction, Windjammers 2 et Taiko no Tatsujin. Microsoft confirme une fois encore son ambition de créer un véritable “Netflix du jeu vidéo”. Il faut dire que la firme s'en donne les moyens : elle vient de racheter Activision-Blizzard pour 60 milliards d'euros, le rachat le plus cher de son histoire.

Notez que Tom Clancy’s Rainbox Six Siege ne sera disponible que sur PC, tandis que Taiko no Tatsujin ne sera jouable que sur console et PC. Tous les autres arriveront sur console, PC et le cloud. À partir du 31 janvier, quatre jeux quittent le catalogue. Vous pouvez les conserver si vous le souhaitez en les achetant. En tant qu'abonné Game Pass, une petite réduction vous est même accordée. Voici la liste des départs :