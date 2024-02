Xbox Game Pass : voici tous les jeux à venir en février 2024

Après un mois de janvier 2024 marqué notamment par l'arrivée au catalogue du phénomène Palworld, Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste officielle des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en février 2024.

Comme vous le savez, Microsoft dévoile chaque mois la liste des nouveaux jeux à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass. En janvier, le constructeur a frappé fort avec l'arrivée du phénomène Palworld. Le Pokémon-like de PocketPair s'est d'ores et déjà imposé comme le meilleur lancement jamais enregistré sur le Game Pass, dépassant au passage un certain Starfield de Bethesda.

C'est simple, entre son démarrage sur PC, Xbox Series X et Series S, le titre a accumulé 19 millions de joueurs à travers le monde en début février 2024. Mais justement, que nous réserve la firme de Redmond sur son service gaming ce mois-ci ? Voici la liste complète des jeux à venir sur le Game Pass en février 2024.

Liste des nouveaux jeux à venir sur le Game Pass en février 2024

Train Sim World 4 (Cloud, console & PC) : 7 février

Madden NFL 24 (Console & PC) : 8 février

Resident Evil 3 (Cloud, console & PC) : 13 février

A Little To The Left (Cloud, console & PC) : 14 février

Bloodstained : Ritual of the Night (Cloud, console & PC) : 14 février

PlateUp! (Cloud, console & PC) : 15 février

Return to Grace (Cloud, console & PC) : 20 février

On retiendra dans cette liste tout d'abord le remake de Resident Evil 3. Si son accueil critique et public a été moins bon que celui de Resident Evil 2, cette refonte reste un bon moyen de découvrir cet opus apprécié des fans. Pour rappel, on y incarne Jill Valentine, l'une des dernières survivantes des atrocités commises par Umbrella dans la ville de Raccoon City. Pour l'empêcher de dévoiler la vérité aux yeux de tous, la compagnie a lancé sa dernière arme biologique contre elle : le fameux Némésis.

Dans un tout autre genre, on vous conseille de jeter un oeil à Bloodstained : Rituel of The Night, surtout si vous êtes fans de Metroidvania. Cet Action RPG à scrolling horizontal est axé sur le combat et l'exploration dans un univers gothique plutôt bien fichu. Quant aux amoureux de simulation ferroviaire (il y en a), Train Sim World 4 vous invitera à piloter les trains les plus rapides du monde, mais aussi à concevoir vos propres habillages ou planifier vos scénarios.