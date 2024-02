Final Fantasy 14 : deux abonnements seront nécessaires pour y jouer sur Xbox

Final Fantasy 14 est l'un des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) les plus populaires et les plus acclamés au monde, mais les joueurs Xbox pourraient bien avoir quelques problèmes pour y jouer.

Final Fantasy 14 est déjà disponible sur PlayStation, mais on sait maintenant que le titre de Square Enix va bientôt faire son arrivée sur Xbox Series X et S. Cependant, il y a un hic : les joueurs Xbox devront payer pas moins de deux abonnements pour jouer au jeu.

En effet, le studio a annoncé dans un billet de blog que la version Xbox du jeu nécessitera un abonnement Xbox Game Pass Core ou Ultimate, en plus de l'abonnement mensuel du jeu. Certains joueurs pourraient donc être assez réticents à sauter le pas.

Combien coûtera l’accès à Final Fantasy 14 sur Xbox ?

Le jeu lui-même est téléchargeable gratuitement, mais ce n'est pas une grande consolation. Pour jouer au jeu, il faudra alors payer 12,99 euros pour un mois, 35,97 euros pour trois mois ou 65,94 euros pour six mois. Le Xbox Game Pass Core, l’option la plus économique, vaut quant à elle 6,99 euros par mois, 19,99e par trimestre ou 59,99e par an. Ainsi, le coût mensuel minimum pour profiter de Final Fantasy 14 sur Xbox est de 15,98 euros en optant pour la durée maximale. Les joueurs Xbox débourseront sinon 19,98 euros en payant chaque mois.

De nombreux joueurs ont été déçus de cette décision, et se demandent légitimement pourquoi les joueurs Xbox doivent payer plus que les joueurs PC et PlayStation pour jouer au même jeu. Les joueurs PC n'ont besoin d'aucun abonnement supplémentaire pour jouer à Final Fantasy 14, tandis que les joueurs PlayStation n'ont pas besoin d'un abonnement PlayStation Plus, l'équivalent du Xbox Live Gold de Sony.

Ils affirment que Final Fantasy 14 n'est pas un jeu free-to-play, mais un jeu à télécharger gratuitement, et que le Xbox Game Pass n'offre aucun avantage pour jouer à un MMORPG qui demande beaucoup de temps.

Quoi qu’il en soit, rappelons que la version Xbox de Final Fantasy 14 entrera en phase de bêta-test ouvert le 21 février prochain à 9h du matin, heure française. Le bêta-test n'est ouvert qu'aux nouveaux joueurs, les joueurs existants ayant une licence enregistrée sur leur compte Square Enix ne pourront donc pas le rejoindre. Le jeu complet sortira après la fin du bêta-test, mais la date exacte n'est pas encore connue.