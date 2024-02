Diablo 4 sera le premier jeu Activision Blizzard à arriver sur le Xbox Game Pass

Lors de sa conférence, Microsoft a officiellement annoncé que Diablo 4 sera le premier jeu d'Activision Blizzard à débarquer sur le Xbox Game Pass, et cela dès le 28 mars prochain.

Diablo 4, le dernier opus de la célèbre série d'action RPG de Blizzard Entertainment, sera disponible sur le service Xbox Game Pass dans le courant du mois prochain. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Sarah Bond, responsable de la division Xbox, lors de l'émission Official Xbox Podcast hier soir. Diablo 4 sera alors le premier jeu d'Activision Blizzard à rejoindre la bibliothèque du Xbox Game Pass, suite à l'acquisition du géant du jeu par Microsoft l'année dernière.

Pour rappel, Microsoft avait racheté Activision Blizzard pour la somme astronomique de 68,7 milliards de dollars en octobre, prenant ainsi le contrôle de certaines des plus grandes franchises du secteur, telles que Call of Duty, Warcraft, Overwatch et Diablo.

Diablo 4 sera bientôt disponible sur le Game Pass

Phil Spencer, directeur général de Microsoft Gaming, a toutefois déclaré à l'époque que l'accord était un investissement à long terme et que les abonnés du Game Pass ne devaient pas s'attendre à une avalanche de jeux Activision Blizzard sur le service dans l'immédiat. Le boss de Xbox a précisé qu’il souhaitait être honnête avec les fans en leur disant que l'intégration des deux sociétés prendrait un certain temps. Il a précisé que Microsoft respecterait les contrats et partenariats existants entre Activision Blizzard et d'autres plateformes, telles que PlayStation et Steam.

C'est pourquoi Diablo 4 sera une donc rare exception, car le jeu est déjà sorti sur plusieurs plateformes, notamment PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X, en mai 2023. Le jeu était initialement exclusif au service Battle.net de Blizzard sur PC, mais il est ensuite devenu disponible sur Steam.

En plus de l'annonce de Diablo 4 ce soir, Microsoft a également confirmé qu'elle proposera quatre titres exclusifs à la Xbox sur d'autres plateformes dans le courant de l'année. La société n'a pas précisé de quels jeux il s'agissait, mais le consensus général est qu'il s'agit de Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded. D’autres sortiront sur d’autres consoles par la suite.