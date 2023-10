Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux à venir en novembre 2023

Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en novembre 2023. Autant dire qu'il y aura du choix, entre du jeu d'escalade poétique, du jeu de rôle médiéval en monde ouvert, des Yakuzas et de la chasse aux monstres géants.

Billbil-kun, ça vous dit quelque chose ? Le leaker français est devenu la bête noire de Sony et Microsoft depuis quelques années maintenant. Pour cause, l'insider a la fâcheuse tendance à coiffer systématiquement au poteau les deux constructeurs, en révélant notamment la liste des jeux à venir sur le PS Plus et le Xbox Game Pass.

Ce mois-ci ne déroge pas à la règle. En effet, billbil-kun a publié sur le site Dealabs ce mardi 31 octobre tous les titres qui vont débarquer sur le catalogue du Game Pass lors de la 1re quinzaine de novembre 2023. Et si d'habitude, Microsoft prends un peu de temps avant d'officialiser, la réponse de la firme de Redmond a été immédiate.

Pour cause, nous avons reçu un communiqué de presse de Microsoft sur le sujet exactement 3 minutes après la publication du tweet de billbil-kun. De quoi suggérer une certaine envie de couper l'herbe sous le pied du leaker non ? Probablement. Alors, après avoir intégré Forza Motorsport et d'autres jeux en octobre 2023, que nous réserve le Xbox Game Pass en novembre ?

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en novembre 2023

Sans plus attendre, voici la liste des jeux qui vont débarquer dans le GP ce mois-ci :

Headbangers : Rythm Royale (Cloud, console & PC) – Déjà disponible

Jusant (Cloud, console & PC) – Déjà disponible

Wartales (Cloud, console & PC) – Déjà disponible

Thirsty Suitors (Cloud, console & PC) – 2 novembre

Football Manager 2024 (PC) – 6 novembre

Football Manager 2024 Console (Cloud, Console & PC) – 6 novembre

Dungeons 4 (Cloud, Console et PC) – 9 novembre

Like A Dragon Gaiden : The Man Who Eraised His Name (Cloud, Console et PC)

Wild Hearts (Cloud, Console et PC via EA Play) – 9 novembre

Spirittea (Cloud, Console et PC) – 13 novembre

Coral Island (Cloud et Xbox Series X/S) – 14 novembre

Et évidemment, qui dit nouvelles arrivées dit aussi nouveaux départs. Plusieurs titres vont quitter le catalogue à partir du 15 novembre :

Coffee Talk (Cloud, console & PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Cloud, console & PC)

Football Manager 2023 (Cloud, console & PC)

Football Manager 2023 Console (Cloud, console & PC)

Lapin (Cloud, console & PC)

Townscaper (Cloud, console & PC)

Pour rappel, Microsoft a récemment annoncé l'arrêt de la compatibilité des manettes et accessoires non officiels avec les consoles Xbox à partir du 12 novembre 2023.