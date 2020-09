Xbox Series S, X : Micromania vendra aussi l’offre « Xbox All Access » pour acheter la console à crédit

Vous pourrez aussi acheter la Xbox Series S ou X à crédit avec un abonnement de deux ans au Xbox All Access (dès 24,99 € / mois) chez Micromania. Le spécialiste des jeux vidéo confirme que l’offre sera bien proposée dans les magasins de l’enseigne, sans plus de détails.

La France sera finalement plutôt bien lotie du côté du Xbox All Access, l’offre d’abonnement tout-en-un qui permettra d’acheter la Xbox Series S ou X dès 24,99 € par mois (pour la Series S) tout en profitant de deux ans d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. La formule implique de s’abonner durant deux ans, ce qui fait donc 24 mensualités à 24,99 € soit un total de 599,76 € pour acheter la console la moins chère (normalement vendue 299 €).

L’abonnement Xbox All Access pourrait être à terme distribué par toutes les grosses enseignes

Le montant officiel en euros pour se procurer via la même méthode une Xbox Series X n’est pas encore connu, mais il y a fort à parier que la formule sera proposée à 34,99 € par mois (soit un total de 839,76 € contre un prix de vente de la console hors All Access à 499 €) – vu que Microsoft a l’air de calquer les prix en euros sur les montants en dollars. La formule Xbox All Access s’apparente à une sorte de crédit adossé à des services. Et il est donc logique que Microsoft noue dans les marchés où la firme souhaite lancer le Xbox All Access des partenariats avec les distributeurs locaux.

Mais alors que l’on pensait que cette offre serait exclusivement distribuée par les magasins et sites du groupe Fnac-Darty, Micromania-Zing vient de confirmer ce matin sur son compte Twitter que ses enseignes proposeront également d’acheter la console via un abonnement. Pour l’heure, l’enseigne ne se livre pas à de plus amples détails « on communiquera là dessus le moment venu », se contente de répondre le community manager du groupe sur le compte Twitter officiel.

L’annonce est en tout cas encourageante car cela montre que même des enseignes qui n’avaient pas noué officiellement de partenariat avec Microsoft pourraient distribuer des consoles via l’abonnement Xbox All Access. Il n’est pas impossible au passage que Amazon – qui distribue l’offre aux Etats-Unis – ainsi que des enseignes de grande distribution françaises finissent du coup par proposer l’offre All Access. Reste à savoir si la proposition est si intéressante que cela pour les joueurs. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !