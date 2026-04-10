Instagram lance ses comptes pour adolescents en France

Instagram annonce une nouvelle version des comptes pour adolescents, qui limite les contenus qui peuvent être affichés par le réseau social aux plus jeunes.

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Crédits : 123RF

Instagram étend son programme de protection des adolescents, déjà en vigueur dans les pays anglophones depuis 6 mois, dans le monde entier. “Les adolescents verront par défaut sur Instagram des contenus similaires à ceux qu'ils verraient dans un film adapté à leur âge”, annonce le réseau social. Les mineurs présents sur l'application seront automatiquement placés dans le système de classification 13+ et ne pourront pas le désactiver sans l'autorisation de leurs parents.

Meta s'est basé sur la classification des films pour les 13 ans et plus pour mettre au point ses propres politiques de protection des moins de 18 ans. Un compte pour adolescent va masquer “les publications contenant un langage grossier, certaines cascades à risque, et tout contenu susceptible d'encourager des comportements potentiellement dangereux, comme les publications montrant des accessoires liés à la consommation de marijuana”, explique Instagram. Ces mesures s'ajoutent à celles déjà existantes concernant les contenus à caractère sexuel, les images choquantes ou dérangeantes, et les publications faisant la promotion du tabac ou de l'alcool.

Instagram renforce sa protection des adolescents

Les adolescents ne pourront plus suivre les comptes qui partagent régulièrement du contenu inapproprié pour leur âge. S'ils suivent déjà un tel compte, ils ne pourront plus consulter ou interagir avec le contenu publié. Inversement, ces comptes ne pourront pas suivre d’adolescents, leur envoyer de messages privés ou commenter leurs publications.

Les résultats de recherche bloquaient déjà les termes relatifs au suicide, à l’automutilation et aux troubles alimentaires, viennent s'y ajouter l'alcool et la violence. Si quelqu’un envoie à un adolescent un lien vers un contenu non approprié par message privé, il ne pourra pas l'ouvrir. L'IA intégrée à l'app a été revue pour ne plus donner de réponses déplacées.

Instagram ajoute aussi une fonctionnalité de contrôle plus strict baptisée Contenu limité. Celui-ci filtre davantage de contenus et empêche de voir, de publier ou de recevoir des commentaires sous les publications. Bloquer les interactions publiques a pour but d'éviter aux adolescents d'être exposés aux pressions sociales qui peuvent s'exercer sur ce type de plateforme.

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