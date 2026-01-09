Word : fini les clics inutiles, Microsoft révolutionne enfin la manière d’insérer des liens

Microsoft mise beaucoup sur Copilot et ses fonctions IA (qu’il déploie à tour de bras). Mais, ça et là, la firme de Redmond apporte tout de même des options plus classiques particulièrement attendues. Dans cet esprit, l’entreprise vient d’annoncer l’arrivée d’une amélioration très utile pour son système de liens hypertexte.

Microsoft aurait-il enfin entendu – et surtout pris en compte – les doléances de ses utilisateurs qui déplorent l’invasion de Copilot au détriment de fonctions plus classiques mais toujours manquantes ? Word est l’un des logiciels de traitement de texte les plus connus, mais l’accès à certaines de ses options – qui sont pourtant les plus utilisées – n’est pas toujours le plus pratique.

C’est notamment le cas du système de liens hypertexte : jusqu’à présent, si vous souhaitiez insérer un lien, il fallait aller chercher cette option soit dans le menu contextuel obtenu par un clic droit, soit dans l’onglet Insertion. Pour fluidifier cette tâche, Microsoft a confirmé le déploiement d’un nouveau processus, bien plus pratique et rapide.

Lire aussi – Voici quand Windows 11 26H1 arrivera sur certains PC, c’est pour bientôt

Microsoft Word rend l’insertion de liens bien plus rapide et pratique

L’insertion de liens est l’une des fonctions auxquelles recourent le plus souvent les utilisateurs, que ce soit notamment pour ajouter une source dans un travail universitaire ou partager directement une ressource avec son équipe. Alors, pour rendre cette tâche plus « naturelle et sans effort », Microsoft déploie une nouveauté : baptisée « Overpaste », elle permet de coller directement un lien sur un texte sélectionné. Le but ? Réduire le nombre de clics pour renforcer la productivité.

Cette fonction est d’ores et déjà disponible sur Word pour le web. Voici la marche à suivre – une fois que vous êtes connecté avec votre compte Microsoft :

Créer un document vide, chargez un fichier ou ouvrez un document

S’il s’agit d’un nouveau document, tapez du texte, sinon passez à la prochaine étape

Copiez le lien que vous souhaitez intégrer

Dans le document Word, sélectionnez le texte auquel vous voulez associer un lien hypertexte (soit avec un double-clic gauche sur un mot, soit en glissant votre souris sur la portion de texte désirée)

Collez : le texte devient instantanément un hyperlien !

Pour profiter de cette fonction directement sur l’application Word de votre ordinateur, il faudra faire preuve d’un peu de patience : son déploiement est en cours à la fois sur PC Windows (à partir de la version 2511, build 19530.20006), et sur Mac (à partir de la version 16.104, build 25120915).