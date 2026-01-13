Word : 30 ans après, on découvre un easter egg caché dans Office 97, le voici

Microsoft Office 97 révèle enfin un secret bien gardé depuis presque 30 ans. Ce n'est pas vraiment une surprise : le trouver nécessite des manipulations totalement impossibles à trouver par hasard.

Les développeurs aiment cacher des “easter eggs” dans leurs programmes. Des petites surprises accessibles après quelques manipulations, souvent une animation amusante ou un mini-jeu. Google est coutumier du fait dans chaque nouvelle version d'Android. La firme de Mountain View en met aussi à l'occasion de la sortie de films ou séries dans Google Maps ou sur son moteur de recherche par exemple. En règle général, il ne faut pas longtemps pour les trouver. Parfois ça prend plusieurs dizaines d'années.

Un jour, un internaute se faisant appeler Albacore lit des messages racontant le développement de Microsoft Office 97, la suite regroupant entre autres Word, Excel et PowerPoint. Il se demande alors si le programme contient un easter egg jamais révélé. Et après une fouille minutieuse, il en trouve un. Cela faisait donc 29 ans qu'il attendait sagement une personne capable de trouver comment le débloquer. Quand vous allez découvrir ce qu'il fallait faire, ce délai ne vous étonnera pas.

Personne n'avait trouvé cet easter egg d'Office 97 avant aujourd'hui

Vous êtes prêt ? Alors commencez par ouvrir Word dans Office 97. Assurez-vous que la date est fixée à 1997 ou plus tard. Ensuite, maintenez la touche CTRL de votre clavier enfoncée. Avec le curseur de la souris, prenez la barre d'outils en haut de l'écran, écartez-la un peu du bord et remettez-la en place.

Relâchez CTRL puis maintenez la touche à nouveau. Cette fois-ci déplacez la barre à gauche de l'écran. Répétez l'opération en la plaçant en bas, à droite puis une dernière fois en haut de l'écran. Dernière chose : cliquez sur Clippy, le trombone parlant, et tapez “This is not a contest.” sans les guillemets, mais avec le point. Voilà ! Résultat à découvrir en vidéo ci-dessous.

Reading @stevesi's amazing posts about Office 97's development got me wondering.. could there be more fun stuff hiding under the hood that nobody found yet? Yessir! There's a whole developer credits sequence incl. commentary from Clippit that starts 1 minute in. Take a look! 📹📎 pic.twitter.com/h83VnGfk4E — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) January 11, 2026

Vous avez droit à une présentation de l'équipe de développement avec des animations dans la plus pure tradition des années 90. Clippy se met aussi à faire de commentaires au bout d'un moment. Il fallait le trouver celui-ci.