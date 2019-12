Google Maps a un nouvel easter egg insolite que les fans de Star Wars vont adorer

Google Maps vient de se doter d’une nouvelle animation sur la version web qui imite le passage à la vitesse hyperspace lorsqu’on navigue entre les planètes du système solaire. De quoi donner brièvement l’impression que l’on se trouve à bord du Faucon Millenium avec Han Solo et Chewbacca.

Les ingénieurs de Google ont toujours de bonnes idées pour glisser des petits easter eggs où on les attend le moins. Le dernier a été repéré par un redditeur : il s’agit d’une animation que Google vient apparemment d’ajouter lorsqu’on navigue entre les planètes. Désormais, lorsque l’on change de planète à partir de la barre latérale, les étoiles se transforment en trainées bleues, puis la nouvelle planète apparait à la fin de l’animation. Cela ne vous rappelle rien ? Si vous êtes un inconditionnel de Star Wars vous reconnaîtrez sans doute immédiatement ce clin d’oeil.

En effet lorsque Han Solo et Chewbacca entrent dans « l’hyperspace » à bord du mythique Faucon Millenium, et que leur vaisseau file donc plus vite que la vitesse de la lumière, on peut voir les étoiles se transformer également en trainées lumineuses.

Comment entrer dans l’hyperspace sur Google Maps

Si vous souhaitez tester la chose par vous même c’est très simple :

Allez sur http://www.google.fr/maps à partir de votre ordinateur

Dézoomez la carte autant que possible – une barre latérale apparait alors sur la gauche avec une liste de planètes et autres satellites

Cliquez sur n’importe quel objet

Filez plus vite que la lumière

Comme Google n’a pas du tout communiqué sur ce petit changement, il est difficile de dire avec certitude quand cette animation a été ajoutée. Néanmoins, vu sa ressemblance avec l’animation de la célèbre franchise, il ne semble pas impossible que cet easter egg ait été lancé pour marquer la sortie de Star Wars : The Rise of Skywalker.