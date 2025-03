Ce personnage Marvel surpuissant n’est jamais apparu dans le MCU, mais son arrivée pourrait tout changer

Le développement du MCU n'est pas prêt de ralentir et prépare déjà le terrain pour le prochain grand rendez-vous des fans : Avengers Doomsday. Et si l'univers cinématographique de Marvel a déjà mis en scène de nombreux personnages, certains attendent toujours leur tour. A nos yeux, celui-ci pourrait bien changer la donne.

Le MCU existe depuis plus de 10 ans maintenant, et en plus de 35 films (sans compter les séries), l'univers cinématographique de la Maison des idées a mis en lumière des dizaines et des dizaines de super-héros et super-vilains. Quitte parfois à faire des écarts par rapport aux comics, en transformant certains personnages secondaires des BD en véritables piliers du MCU.

On pense par exemple à Mantis, personnage incontournable des Gardiens de la Galaxie, pourtant souvent oublié dans les grandes sagas des comics. Ou encore à Okoye, bras droit de Black Panther et cheffe des Dora Milaje, un personnage très apprécié dans le MCU et qui n'a eu le droit qu'à un développement très succinct dans les BD.

A contrario, de nombreux personnages pourtant centraux dans les comics n'ont pas encore eu le droit à une introduction en bonne et due forme dans le MCU. Une palanquée de super-héros et de super-vilains attendent patiemment de prendre vie sur grand écran, et il y en a certains qui pourraient vraiment donner un coup de peps à un univers cinématographique un peu morne (du moins, actuellement). Et s'il ne fallait en choisir qu'un, notre choix se porterait sur un X-Men, ou plutôt une X-Men.

A lire également : Marvel sur Disney+ : dans quel ordre chronologique doit-on regarder les films ?

Marvel prépare déjà le terrain pour l'arrivée des X-Men

Comme vous le savez peut-être, on sait maintenant que les X-men doivent débarquer prochainement dans le MCU. Marvel a d'ailleurs déjà commencé à poser les fondations, d'abord avec le retour de Hugh Jackman en Wolverine dans Deadpool 3 évidemment. Et puis plus récemment, dans Captain America 4 : Brave New World, avec l'introduction d'un métal bien connu des fans de Logan : l'Adamantium. C'est cet alliage qui recouvre le squelette du mutant aux griffes acérées.

Dans une interview accordée à Screen Rant, le réalisateur du film Julius Onah a bien précisé que les références à l'Adamantium n'étaient pas un simple clin d'oeil aux fans. Non, le matériau sera au centre d'un vaste conflit mondial pour son contrôle tout en ajoutant qu'il sera un jour un élément central du Projet X :

“Ce qui est formidable avec le MCU, c'est que l'occasion de prendre des éléments emblématiques des comics et de trouver un moyen de les réimaginer dans cet univers d'une manière qui pourrait être vraiment excitante. Et parce que nous n'avons pas eu de mutants dans le passé, parce que nous n'avons pas eu d'adamantium, c'est devenu un moyen tellement amusant de surprendre le public avec une sorte de nouvelle vision de ce que ça pourrait être”.

Ce X-Men pourrait bien dynamiter le MCU

Ceci dit, il faudra prendre un peu son mal en patience avec de voir débarquer les mutants du professeur Xavier dans les films du MCU. D'après des déclarations du grand manitou de Marvel Studios Kevin Feige, leur arrivée n'est pas prévue avant la phase 6 et la sortie d'Avengers Secret Wars au cinéma le 5 mai 2027. “Secret Wars nous mènera vers une nouvelle ère pour les mutants et les X-Men”, avait-il assuré.

En attendant, on peut donc spéculer sur l'identité des futurs X-Men à venir dans le MCU. Bien entendu, il y a plusieurs candidats potentiels, mais comme dit plus haut, une X-Men pourrait selon nous apporter un vent d'air frais (ou plutôt un ouragan) au MCU. Vous l'aurez compris avec ce jeu de mot, il s'agit de Tornade (Storm en VO).

Pour cause, il s'agit d'un des X-Men les plus populaires. Sa série solo actuelle cartonne chez les libraires et surtout, le personnage est déjà bien connu du grand public grâce à ses apparitions dans la première trilogie X-Men de la Fox. Elle était incarnée pour rappel par l'impeccable Halle Berry.

Une histoire riche dans les comics

En dehors de sa capacité surpuissante de contrôler le climat (ce qui pourrait donner des scènes d'action assez folles), Tornade ou Ororo Munroe de son vrai nom a une histoire particulièrement riche dans les comics. Bien entendu, en plus de sa position de leader au sein des X-Men au départ de Cyclope, la mutante a également collaboré avec les Quatre Fantastiques pour affronter les Badoons.

Tornade a également entretenu des liens étroits avec le Wakanda, puisqu'elle fut mariée au roi T'Challa aka BlackPanther dans les comics. A la suite de la formation de la nation insulaire de Krakoa, Tornada fit aussi partie du Conseil, le corps gouvernemental de la nation mutante. Elle devient ensuite plus tard régente de la planète Arrako, et membre de son conseil : le Grand Anneau.

Notez qu'elle a également un grand potentiel pour la magie et les arts mystiques en raison de son ascendance. Autant d'arcs narratifs qui pourraient servir à connecter Tornade avec des éléments et des personnages déjà présents dans le MCU. Et vous, quel personnage encore absent du MCU aimeriez-vous voir à l'écran ? Dites-le-nous dans les commentaires.