Microsoft fait planter la mise à jour vers Windows 11 juste avant la fin de Windows 10

Alors que Windows 10 s’apprête à tirer sa révérence, une erreur inattendue de Microsoft perturbe la mise à jour vers Windows 11. L’un des outils les plus simples pour effectuer la transition ne fonctionne plus correctement. Une situation qui tombe au pire moment pour des millions d’utilisateurs encore sous l’ancienne version.

Dans quelques jours, Windows 10 ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité gratuite. Le système d’exploitation, lancé en 2015, arrive officiellement en fin de vie. Pour de nombreux utilisateurs, il est donc urgent de migrer vers Windows 11, le successeur que Microsoft met en avant depuis plusieurs années. Mais cette transition essentielle connaît aujourd’hui un contretemps technique majeur.

Selon Microsoft, l'entreprise a accidentellement rendu inutilisable l’outil Media Creation Tool (MCT). Ce dernier est un petit programme qui permettait de créer une clé USB ou un DVD pour installer Windows 11 à partir d’un PC sous Windows 10. Cet outil offrait une méthode simple et officielle pour effectuer la mise à niveau ou réinstaller le système proprement. Or, depuis une récente mise à jour, l’application se ferme brutalement sans message d’erreur, ce qui empêche toute installation.

Microsoft reconnaît que l'outil de mise à jour de Windows 11 ne fonctionne plus sur Windows 10

Microsoft a reconnu le dysfonctionnement dans un document mis à jour le 12 octobre 2025. La version actuelle du Media Creation Tool, numérotée 26100.6584, ne fonctionne plus sur les appareils équipés de Windows 10. Lorsqu’un utilisateur tente de lancer l’installation, le programme affiche brièvement le logo de Windows avant de se fermer sans explication. L’entreprise indique être au courant du problème et travailler sur un correctif, sans préciser de date de déploiement.

En attendant, Microsoft conseille d’utiliser une autre méthode pour installer Windows 11. Les utilisateurs peuvent télécharger directement l’image disque du système, appelée ISO, depuis le site officiel de l’entreprise. Cette solution permet de créer manuellement une clé d’installation ou de lancer la mise à jour en ouvrant le fichier setup.exe. La société rappelle également que Windows 10 cessera d’être pris en charge à partir du 14 octobre 2025, mais qu’il sera possible de prolonger la sécurité pendant un an supplémentaire via le programme Extended Security Updates (ESU), moyennant des conditions précises.