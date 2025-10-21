Votre PC Windows installe des pilotes anciens ou identiques ? Microsoft explique pourquoi

Vous avez l'impression que votre PC Windows installe des pilotes anciens ou identiques ? Microsoft donne des précisions quant au fonctionnement de Windows Update.

La bonne gestion des pilotes par le système d'exploitation est primordial pour offrir une bonne expérience aux utilisateurs. Avec Windows Update, Microsoft a largement simplifié leur installation, qui est devenue transparente dans la plupart des cas. Si bien qu'on ne se rend même plus vraiment compte lorsque nos pilotes sont mis à jour.

En délestant le poids de l'administration des pilotes aux utilisateurs, ces derniers peuvent bénéficier d'un usage plus fluide et sans problème de leur ordinateur. Mais les rares fois où il doit s'en préoccuper, le grand public peut avoir du mal à en comprendre le fonctionnement, puisqu'ils n'ont d'habitude pas besoin de s'en occuper. Microsoft a publié une page d'aide expliquant quelques notions essentielles à propos des pilotes sur Windows. Et on y apprend quelques informations intéressantes.

Des pilotes anciens ou identiques sur Windows ?

Sur les noms des versions de pilotes, qui sont parfois nébuleux, Microsoft fait savoir qu'il existe deux formats. Le nouveau est composé du nom de l'éditeur et du numéro de version du pilote, fourni par le fournisseur du pilote. L'ancien format, qui peut encore s'afficher pour de vieux pilotes, renseigne un nom compilé, composé du nom de l'éditeur, de la classe du périphérique et du numéro de version. Vous savez désormais pourquoi les appellations peuvent différer selon le pilote.

On peut parfois avoir la sensation que Windows a installé un ancien pilote sur son appareil, mais il ne s'agit pas d'une erreur. “Les dates des pilotes peuvent paraître anciennes, mais ce n'est pas le cas. La date du pilote est une information descriptive définie par le fournisseur de pilotes et peut être n'importe quelle date. Pour déterminer le pilote à installer, Windows Update utilise les informations de ciblage définies par le fournisseur dans les fichiers du pilote afin de déterminer le pilote le plus adapté. Cela permet au fournisseur de périphériques de promouvoir le meilleur pilote, quelle que soit la date choisie”, précise l'éditeur.

Quant aux pilotes identiques, Microsoft explique que “la conception des appareils répartit souvent les fonctionnalités sur plusieurs pilotes pour des raisons d'efficacité”, et que “cela peut entraîner l'installation simultanée de plusieurs pilotes connexes”.