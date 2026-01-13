Microsoft abandonne cette application mobile historique : vous devriez déjà chercher une alternative

Microsoft continue de faire le ménage parmi les fonctionnalités de Windows 11 et ses applications qu’il considère désormais comme obsolètes. C’est maintenant au tour de l’une de ses applications mobiles historiques de rejoindre le cimetière de ses produits abandonnés.

Régulièrement, Microsoft fait le ménage parmi les fonctionnalités et les applications de Windows 11 qu’il considère désormais comme inutiles. La firme de Redmond vient par exemple de retirer discrètement l’une des fonctions historiques de son lecteur multimédia emblématique, Windows Media Player.

Préférant investir son capital dans l’IA, le géant de la tech procède en effet à une rationalisation de son offre logicielle, qui consiste notamment en la suppression de fonctionnalités « doublons ». La prochaine victime de cette stratégie n’est autre que l’une de ses applications mobiles cultes : Microsoft Lens (ou Office Lens).

Clap de fin pour Office Lens : Microsoft va bientôt mettre fin au support de l’application mobile sur Android et iOS

Lens et Microsoft, c’est une histoire qui remonte à 2015 : après une première sortie sur Windows Phone, le géant de la tech la lance sur iOS et Android. Son positionnement est clair : en faire un maillon de sa stratégie « mobile-first ». Lens permet en effet de transformer son smartphone en scanner portable et sa profonde intégration avec Office faisait sa singularité.

Mais ce temps est résolu : Microsoft abandonnera le support de Lens le 9 février prochain, comme le rappellent nos confrères de PhoneArena. Quant à l’application, son clap de fin est prévu pour le 9 mars : après cette date, il sera impossible de créer de nouveaux scans. Toutefois, ceux déjà existants demeureront accessibles. Il fallait néanmoins s’y attendre : la firme de Redmond avait communiqué à ce propos cet été.

Ce préavis offre aux utilisateurs de Lens un délai confortable pour trouver une alternative. Mais celle vers laquelle Microsoft encourage à migrer est évidemment OneDrive, qui a d’ailleurs contribué à rendre Lens caduque. En effet, OneDrive a agrégé ses outils de numérisation. Un bémol existe toutefois : le stockage local des fichiers sur l’appareil via OneDrive est impossible.

La disparition de Lens est ainsi symptomatique de la stratégie de Microsoft, et tout porte à croire qu’elle n’en sera pas la dernière victime : ce positionnement de la firme de Redmond conduira probablement à une simplification de l’offre, portée par une poignée d’applications multi-tâches plutôt que par une multitude d’interfaces indépendantes.