Apple Watch Series 10 : Apple remplace gratuitement certains modèles à cause de ce petit défaut de revêtement

L’Apple Watch Series 10 est l’une des meilleures montres connectées d'Apple. Toutefois, l’un des modèles semble être victime d’un défaut de revêtement, qui apparaît parfois moins d’un an après son achat. Un utilisateur s’est vu remplacer son appareil gratuitement.

Lancée en 2024, l’Apple Watch Series 10 est l’une des meilleures smartwatches de la marque à la pomme croquée : elle offre une complétude des capteurs biométriques, assure une compatibilité avec les anciens bracelets et surtout, elle répond aux deux principales limites antérieurement soulevées par les utilisateurs en bénéficiant d’un affichage agrandi et d’une batterie renforcée.

Après un an d’utilisation, certains utilisateurs constatent cependant un défaut de revêtement, qui ne semble affecter qu’un seul type de modèle : ceux en coloris noir de jais. D’après eux, le dessous de leur montre connectée se corrode et se détache, laissant apparaître de petites taches argentées. Apple semble prendre le souci au sérieux et proposerait des remplacements gratuits.

Lire aussi – Apple Watch Series 11 : ces 5 nouveautés vont tout changer

Apple a remplacé gratuitement une Apple Watch Series 10 qui présentait un défaut de revêtement après moins d’un an d’utilisation

C’est en tout cas ce que rapporte un utilisateur sur Reddit : ashadow_song. Insatisfait de l’état de sa montre après seulement quelques mois d’utilisation, il s’est rendu dans un Apple Store pour obtenir réparation. C’est là qu’un employé lui aurait dit : « Nous avons vu cela très souvent avec la version noir de jais, vous aurez presque à coup sûr un remplacement gratuit.»

ashadow_song explique que l’employé a inspecté sa montre et, ticket du support Apple à l’appui, il affirme que, dès le lendemain, il a reçu un e-mail de confirmation de remplacement, lui précisant que le produit lui « sera expédié prochainement ». Pour obtenir cet échange, l’utilisateur indique qu’il a utilisé la garantie standard de sa smartwatch, et non pas l’extension de garantie AppleCare+ : cela prouve bien que ce défaut apparaît en moins de 12 mois d’utilisation.

Rien ne garantit qu’il s’agisse d’un problème généralisé à tous les modèles et seule l’Apple Watch Series 10 noir de jais pourrait en souffrir – peut-être en raison d’une composition particulière de son revêtement. C’est en tout cas ce que suggèrent les forums d’assistance Apple, qui comportent plusieurs discussions signalant ce même souci – tout comme la remarque de l’employé relatée par ashadow_song.

Bien qu’esthétique, ce défaut reste préoccupant : l’Apple Watch étant pensée pour être portée 24/24, on est en droit d'attendre de son revêtement qu’il soit davantage résistant à l’humidité et à la sueur. C’est sans doute pour cela qu’Apple semble enclin à remplacer gratuitement ces boîtiers. Alors si jamais vous remarquez le même défaut sur votre Apple Watch Series 10 en coloris noir de jais, vous pouvez toujours tenter de vous rendre dans l’Apple Store le plus proche de chez vous.