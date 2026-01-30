Votre montre Galaxy Watch 4 avait des soucis ? Cette mise à jour de Samsung les efface enfin

La dernière mise à jour de la Galaxy Watch 4 n’a pas été sans conséquences. Bugs, capteurs inactifs et batterie instable ont vite agacé les utilisateurs. Samsung réagit enfin avec un correctif qui répare les principaux problèmes.

Les montres connectées reçoivent régulièrement des mises à jour pour améliorer leurs performances, ajouter de nouvelles fonctions ou corriger des bugs. Mais ces modifications logicielles peuvent aussi entraîner des dysfonctionnements gênants. Autonomie réduite, capteurs désactivés, ou problèmes d’affichage viennent parfois gâcher l'utilisation. Et quand il s’agit d’un produit porté au quotidien, ces défauts sont particulièrement visibles et ennuyants.

C’est exactement ce qu’ont vécu les propriétaires de Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. En décembre 2025, Samsung a commencé à déployer One UI 8 Watch, la dernière mise à jour majeure de ces modèles. Basée sur Wear OS 6, elle apportait une nouvelle interface et plusieurs améliorations attendues. Mais très vite, des bugs sont apparus. Les capteurs de santé ne répondaient plus, la batterie se vidait anormalement vite et l’écran AOD (Always-On Display) devenait instable. Début janvier, la firme sud-coréenne a reconnu les problèmes et annoncé qu’un correctif était en préparation.

Samsung corrige enfin les gros bugs de la Galaxy Watch 4 avec sa nouvelle mise à jour

La Galaxy Watch 4 de Samsung reçoit enfin une mise à jour corrective après les nombreux bugs apparus avec One UI 8 Watch. Numérotée JYL6, cette version corrige les principaux défauts rencontrés ces dernières semaines. Les capteurs fonctionnent à nouveau normalement, l’autonomie redevient stable et les soucis d’affichage permanent semblent réglés. Plusieurs utilisateurs l’ont confirmé sur des plateformes comme Reddit, où les retours sont majoritairement positifs.

En plus des corrections de bugs, cette version intègre le patch de sécurité de janvier 2026, qui comble 55 failles détectées dans le système. Ce renforcement est utile alors que Wear OS 6 continue de se déployer sur d’autres modèles. Le correctif est en cours de déploiement mondial. Pour l’installer, il suffit d’ouvrir l’application Galaxy Wearable sur votre smartphone, puis de se rendre dans les paramètres de la montre et de lancer la mise à jour.