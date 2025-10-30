Windows 11 : la dernière mise à jour détraque complètement le gestionnaire des tâches, c’est un comble !

Un nouveau bug de Windows 11 pourrait bien impacter gravement les performances de votre PC. Cette fois, c'est du côté du gestionnaire des tâches qu'il faut jeter un coup d'œil. Ironiquement, ce dernier refuse de se fermer complètement, ce qui, à terme, peut avoir des conséquences sur les performances.

Quel mois de novembre pour Windows ! On pensait que la fin du support de Windows 10 serait l'actualité principale du système d'exploitation, mais c'était sans compter les multiples bugs qui sont venus s'y greffer ces derniers jours. Et pas n'importe quels bugs. Parmi les plus importants, le plus grave est sans doute celui qui a rendu inutilisable l'outil de récupération pendant plusieurs jours, avant qu'un correctif ne soit finalement déployé.

Et comme le mois n'est pas terminé, il est encore d'y glisser un autre petit bug. Celui-ci, repéré par nos confrères de Windows Latest, est particulièrement fourbe, puisqu'il pourrait très bien passer inaperçu – tout en ayant un impact considérable sur les performances de votre PC. En effet, la dernière mise à jour vers Windows 11 KB5067036 fait complètement buguer le gestionnaire des tâches en l'empêchant de se fermer complètement.

Le gestionnaire des tâches fait n'importe quoi sur la dernière version de Windows 11

Un comble, ce dernier étant principalement utilisé pour, justement, fermer les applications qui refusent de répondre et qui font ramer le système. Ici, c'est tout l'inverse qui se passe. En réalité, sur la dernière version de Windows 11, les processus Gestionnaire des tâches s'accumulent lorsque vous tentez de fermer la fenêtre. Si vous ouvrez une nouvelle instance après fermeture, elle viendra donc s'ajouter à la précédente.

Windows Latest a fait le test et est arrivé à ouvrir de la sorte une centaine d'instances du gestionnaires des tâches, utilisant au total 2 Go de RAM. Bien entendu, il y a peu de risques que vous ayez à ouvrir et fermer le gestionnaires des tâches 100 fois, reste que le bug est bien et bien présent et peut s'avérer nuisible. En attendant un correctif, on vous conseille donc de le fermer à l'aide de du bouton Terminer la tâche. Vous pouvez également taper la commande taskkill /im taskmgr.exe /f dans le Terminal.