Attention à cette mise à jour Windows 11, elle peut désactiver votre clavier et votre souris

Le dernier Patch Tuesday de Windows 11 provoque un sérieux problème sur certains ordinateurs. Après l’installation, les claviers et souris USB cessent de fonctionner dans le mode de récupération du système.

Chaque mise à jour de Windows 11 est censée améliorer la stabilité et la sécurité du système. Mais celle déployée mi-octobre a provoqué l’effet inverse pour de nombreux utilisateurs. Depuis la publication du correctif KB5066835, plusieurs dysfonctionnements ont été signalés, allant de simples lenteurs à des pannes critiques. L’un des bugs les plus gênants empêche désormais l’utilisation des claviers et souris USB dans le mode de récupération de Windows.

Cette mise à jour fait partie du Patch Tuesday d’octobre et marque l’arrivée de Windows 11 version 25H2, une évolution présentée comme mineure par Microsoft. Cette version repose sur la même base que la précédente (24H2), mais retire certaines fonctions jugées obsolètes afin d’alléger le système. L’objectif annoncé est de préparer Windows aux prochaines intégrations d’intelligence artificielle via Copilot. Pourtant, cette révision censée simplifier l’OS a introduit un bug critique qui peut bloquer tout accès aux outils de dépannage.

Un bug du Patch Tuesday rend les claviers et souris USB inutilisables dans le mode de récupération de Windows 11

Microsoft précise que le problème touche uniquement le WinRE (Windows Recovery Environment), c’est-à-dire l’environnement de récupération utilisé en cas de panne ou de réinstallation du système. Une fois l’ordinateur démarré normalement, les périphériques USB fonctionnent sans souci. En revanche, si l’utilisateur doit accéder aux options de réinitialisation ou au menu de réparation, il se retrouve sans moyen d’interagir avec l’interface. Ce dysfonctionnement provient d’une erreur logicielle affectant la gestion des périphériques USB lors du chargement du module WinRE.

L’impact de ce bug est d’autant plus important que la majorité des PC récents n’ont plus de ports PS/2, autrefois utilisés pour les anciens claviers et souris. Les utilisateurs concernés n’ont donc que deux options : brancher un périphérique compatible, si leur carte mère le permet, ou attendre le correctif promis par Microsoft. L’entreprise affirme enquêter activement sur l’origine du problème et prépare une mise à jour corrective. En attendant, il est conseillé de reporter l’installation du patch KB5066835 pour éviter tout risque de blocage.