Windows 11 permet enfin d’afficher en grand les applications Android, fini les fenêtre verticales

Annoncée il y a quelques semaines, la mise à jour de Mobile connecté permettant de modifier la taille des applications Android vient d'arriver pour tous les utilisateurs. À partir de maintenant, vous pouvez donc adapter la taille des fenêtres à votre écran.

L'application Mobile connecté est un petit bijou pour les utilisateurs de Windows 11 qui aiment jongler entre leur PC et leur smartphone Android. Celle-ci permet en effet de streamer ses applications Android directement dans Windows, sans avoir à toucher son portable (sauf pour le déverrouiller lorsque le stream est lancé). Tout cela est bien pratique donc, surtout à l'heure où la compatibilité native des applications Android n'est toujours pas au point.

Ceci étant dit, la marge de progression existe bel et bien, ne serait-ce que sur un aspect simple : il est assez rare qu'un écran de PC soit positionné à la verticale. Utiliser une application Android en mode portrait n'est donc pas le summum du confort, quand même cela est fonctionnel. Fort heureusement, Microsoft a travaillé sur une solution et, il y a quelques semaines, une bêta réglant le problème a été déployée. Désormais, la mise à jour est disponible pour tous les utilisateurs.

Utiliser des applications Android sur Windows 11 devient vraiment pratique

Comme nous l'avait montré la précédente bêta, Mobile connecté s'est donc doté d'une nouvelle fonctionnalité baptisée Écran étendu. Un nom bien trouvé puisqu'elle permet de faire exactement ce que celui-ci indique. En activant l'option, il est possible d'étirer la fenêtre sur la largeur pour lui faire adopter un mode paysage, l'interface s'adaptant également, bien plus adaptée à un écran PC. La fonctionnalité est apparue dans la version 1.25112.36.0 de Mobile connecté.

Il faut néanmoins noter qu'Écran étendu ne fonctionne pas encore avec toutes les applications. Windows prévient en effet au moment de l'activation que certaines applications ne réagissent pas correctement. C'est notamment le cas de WhatsApp, comme le soulignent nos confrères de Windows Latest, qui devient très flou et inutilisable avec ce mode. Autre point noir : le plein écran est encore indisponible.

