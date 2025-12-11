Windows 11 : utiliser vos applications Android sur PC va être beaucoup plus agréable grâce à ce petit changement

Windows 11 permet depuis longtemps de contrôler son smartphone depuis son PC grâce à l'application Mobile connecté. Mais l'expérience n'est pas toujours optimale, surtout pour des applications pensées pour être utilisée sur un écran vertical et non horizontal. Mais une prochaine mise à jour pourrait aider à rendre la chose beaucoup plus agréable.

Si vous utilisez Windows 11 et un smartphone Android, alors vous avez probablement déjà ouvert l'application Mobile Connecté. Celle-ci permet d'accéder à son smartphone depuis son PC, afin par exemple d'envoyer un message ou de recevoir ses notifications sans avoir à déverrouiller son téléphone. Mais le véritable atout de Mobile connecté est sans aucun doute sa section Applications qui, comme son nom l'indique, permet de lancer n'importe laquelle des applications installées sur son smartphone et la contrôler depuis son PC.

Bien que très pratique, cette fonctionnalité se heurte à un obstacle de taille : les applications pour smartphones sont pensées pour être utilisées à la verticale et, jusqu'à preuve du contraire, la grande majorité des écrans de PC sont à l'horizontale. Résultat, les fenêtres d'applications manquent d'ergonomie sur PC, puisqu'elles émulent leur fonctionnement sur smartphone. Microsoft tente actuellement de résoudre et, s'il y a encore une certaine marge de progression, les choses évoluent dans le bon sens.

Mobile connecté sur Windows 11 permet d'agrandir la fenêtres des applications Android

Dans la dernière version de Mobile connecté, on retrouve en effet un nouveau bouton en haut à droit de la fenêtre, juste à côté de celui qui permet de réduire cette dernière. Ce bouton permet d'activer le mode “étendu”, à savoir qu'il permet d'agrandir la fenêtre sur sa largeur. Autrement dit, l'application que l'on contrôle s'adapte un peu plus à l'écran d'un PC. Néanmoins, tout n'est pas rose.

En effet, la fonctionnalité en est visiblement encore à son stade expérimental. Pour commencer, le mode étendu ancre automatiquement la fenêtre sur la gauche de l'écran, ce qui est assez étrange. De plus, il n'est possible d'étendre l'application que jusqu'à un certain point, après lequel Windows va remplir l'espace vide par des bandes noires, ce qui n'est pas très esthétique. Enfin, l'interface ne s'adapte finalement que très peu, notamment les textes qui deviennent vite illisibles. Bref, il y a encore du travail, mais il y a de quoi se réjouir.

