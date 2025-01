Edge fait tout pour vous empêcher de télécharger Google Chrome. On vous explique pourquoi et comment y arriver malgré tout

Pour beaucoup d’utilisateurs, Edge n’est pas vraiment un navigateur Internet, mais juste un outil pour télécharger Google Chrome. Microsoft tente par tous les moyens de les détourner du logiciel de Google, quitte à l’invisibiliser. Ne vous faites pas avoir.

Microsoft veut vraiment que vous utilisiez Edge. Dans les faits, le navigateur de la firme de Redmond est bon, rapide et simple d’utilisation. Mais nous avons tous nos petites habitudes et certains préfèrent ce bon vieux Google Chrome. Microsoft a donc trouvé une nouvelle parade pour vous faire rester : invisibiliser le lien de téléchargement de son concurrent.

C’est le site Windows Latest qui a remarqué la chose. Lorsqu'on tape « Chrome » dans Edge (via Bing), il est difficile de repérer le lien de téléchargement du navigateur de Google. A la place, nous avons toujours la fenêtre qui nous incite à rester sur Edge, comme avant, mais rien de plus.

Edge ne veut vraiment pas que vous téléchargiez Chrome

En réalité, le lien pointant vers Chrome est toujours là, il est juste caché. Pour y accéder, rien de plus simple : il suffit de cliquer sur « voir plus » et le site officiel apparaît en tête de recherche. Ne reste plus qu’à le télécharger, à l’installer et à dire au revoir à Edge.

A lire aussi – Microsoft Edge : les mises à jour instantanées débarquent sur le navigateur, pour le meilleur et pour le pire

A noter que Chrome n’est pas seul concerné. En tapant « Google » pour accéder au moteur de recherche via Bing, le résultat est le même. Là encore, il faut cliquer sur « Voir Plus ». Stratégique, malin… et un peu fourbe. Microsoft ne peut tout simplement pas expulser Chrome de son navigateur, mais le rendre moins accessible, c’est possible. A noter que cette « fonctionnalité » ne semble pour l’instant disponible qu’aux Etats-Unis, mais il n’est pas impossible qu’elle arrive prochainement chez nous.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft tente de convaincre les utilisateurs de rester sur Edge avec des stratagèmes de ce genre. On se souvient par exemple de publicités qui prenaient tout l’écran sur Windows 11. Il faut dire que Google écrase la concurrence avec Chrome. Sur desktop, il représente presque 67% des utilisateurs selon StatCounter. Les autres sont ainsi obligés de se battre pour les miettes. Edge culmine ainsi à un peu plus de 13%.

Source : Windows Latest