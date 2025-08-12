Ces applications exclusives à Windows 11 s’installeront et démarreront automatiquement, mais pour quoi faire ?

Windows 11 va accueillir de nouvelles applications exclusives, directement dans la barre des tâches. Elles ont été annoncées il y a plusieurs mois de ça, et arrivent dans les semaines à venir.

La barre des tâches de Windows 11 est votre destination de prédilection dès lors qu'il s'agit d'ouvrir un programme que vous utilisez souvent. En théorie, vous avez pris soin d'y épingler les raccourcis correspondants. Bientôt, elle va se peupler de nouveaux icones, en l'occurrence ceux des “compagnons Microsoft 365”, annoncés fin 2024.

Rappelons qu'il ne s'agit pas de raccourcis à proprement parler. Plutôt des genres de panneaux flottants permettant d'accéder aux contenus des applications associées sans avoir à les ouvrir. C'est ce que l'on peut voir sur l'illustration principale de cet article, avec de gauche à droite les compagnons Contacts, Recherche de fichiers et Calendrier.

Exclusifs à Windows 11, les compagnons s'installeront sans votre accord dans le cadre d'une mise à jour de Microsoft 365. Notez que pour l'instant, seuls les ordinateurs y auront pas droit, pas de version mobile ou Web à l'horizon. Par défaut, tous se lanceront au démarrage de Windows 11, mais il sera possible d'empêcher ce comportement depuis leurs paramètres. Cela étant dit, à quoi vont-ils servir exactement ?

La barre de tâches de Windows 11 va automatiquement s'enrichir de nouveaux raccourcis

“Microsoft 365 Compagnons est une suite d'applications, incluant Contacts, Recherche de fichiers et Calendrier, conçue pour améliorer la productivité grâce à un accès rapide aux outils clés directement depuis la barre des tâches de Windows 11. Ces applications légères s'intègrent parfaitement à Microsoft 365, permettant aux utilisateurs de rechercher efficacement des contacts, de naviguer dans les organigrammes, de localiser des fichiers, de consulter des calendriers et de rationaliser les flux de travail sans distraction“, lit-on dans la Roadmap Microsoft 365.

Dans le détail, Contacts permet de trouver rapidement les informations concernant les gens avec qui vous travaillez. Recherche de fichiers propose de “trouver rapidement des fichiers Microsoft 365, d'en prévisualiser le contenu, d'envoyer des fichiers à [ses] collègues et d'accéder facilement aux documents récemment utilisés“. Calendrier, comme son non l'indique, fait sensiblement la même chose avec les événements de votre agenda Microsoft 365. Le déploiement des nouveaux compagnons débute ce mois-ci, août 2025.