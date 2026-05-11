Windows 11 va enfin ressusciter cette fonctionnalité de l’explorateur de fichiers perdue depuis Windows 10

Microsoft continue d'améliorer l'explorateur de fichiers de Windows 11, cette fois en ramenant une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs. En effet, celle-ci était déjà disponible dans Windows 10 avant de disparaître sur la dernière version de l'OS.

Combien de temps Microsoft va-t-il tenir le rythme ? La firme de Redmond compte bien prouver sa bonne foi, après avoir annoncé un large plan de redressement de son système d'exploitation. Plusieurs fonctionnalités antiques et inutiles sont désormais passées à la trappe, et nombre d'ajouts demandés par la communauté depuis des lustres ont enfin trouvé une place sur la roadmap de l'éditeur.

La semaine dernière, c'était l'explorateur de fichiers qui avait droit à une attention toute particulière, avec une modernisation bien nécessaire de la pop-up des paramètres. Mais il semblerait que Microsoft n'en ait pas encore fini avec ce dernier. En effet, comme l'a repéré l'insider phantomofearth, toujours au courant des prochaines nouveautés de Windows 11, un autre bouton va bientôt faire son grand retour, pour le plus grand bonheur de ceux qui l'utilisaient sur Windows 10.

Sur le même sujet — Windows 11 : à quoi sert ce nouveau bouton secret caché dans l’Explorateur de fichiers ?

Ce petit bouton de l'explorateur de fichiers va faire son grand retour

Avec Windows 11, Microsoft a entrepris un grand nettoyage de son menu contextuel, dans le but de le désengorger des options inutiles. Bon nombre d'entre elles se sont alors retrouvées dans la section Afficher d'autres options, tandis que d'autres ont tout bonnement disparu. C'est notamment le cas du bouton Actualiser, pourtant présent sur Windows 10 et qui est aux abonnés absents sur le dernier système d'exploitation.

Comme son nom l'indique, celui-ci permet de rafraîchir une page de l'explorateur de fichiers, ce qui peut s'avérer bien pratique puisqu'il arrive régulièrement que celui-ci n'affiche pas les dernières modifications apportées à un dossier. L'option apparaît désormais dans la build expérimentale 26300.8376 de Windows 11, ce qui signifie qu'elle pourrait bientôt faire son arrivée dans une version stable pour le grand public. Plus besoin de partir puis de revenir dans le dossier en question pour que l'explorateur daigne enfin afficher ce fichier que vous venez d'y glisser.