Windows 11 : les pilotes non certifiés sont dans le viseur de Microsoft, les choses vont changer

Microsoft renforce toujours plus la sécurité de Windows 11. Cette fois, l’entreprise s’en prend aux anciens pilotes dont le certificat de sécurité est expiré, qui ne fonctionneront bientôt plus.

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La prochaine mise à jour de Windows 11 pourrait sonner le glas des pilotes les plus vieux. En effet, Microsoft s’apprête à mettre fin à une politique vieille de plusieurs dizaines d’années. Ainsi, si le dernier système d’exploitation de l’entreprise tolérait jusqu’à présent l’utilisation de pilotes non certifiés par Microsoft, et installait même des pilotes anciens ou identiques, l’entreprise s’apprête à sévir.

En effet, les pilotes développés par des tiers, tels que des fabricants d’imprimantes ou autres, vont devoir se soumettre au programme Windows Hardware Compatibility Program (WHCP). Dans ce cadre, le noyau Windows NT n’acceptera plus que les nouveaux pilotes certifiés par Microsoft, mettant de côté les pilotes sans certificat de sécurité valide.

Windows 11 : Microsoft joue la carte de la prudence

Cette nouvelle politique de pilotes commencera via la mise à jour d’avril 2026, et concernera les versions Windows 11 24H2, 25H2, 26H1, ainsi que Windows Server 2025. Toutefois, Microsoft ne devrait pas appliquer cette nouvelle politique de manière brutale.

Lire aussi – Windows 11 : un nouveau pilote améliore les capacités des SSD, jusqu’à 85% de performances en plus !

En effet, l’entreprise prévoit dans un premier temps de surveiller de près l’activité des pilotes afin d’éviter certains problèmes de compatibilité. De plus, Microsoft met en place une « liste blanche » de pilotes suffisamment fiables, ce qui permettra de continuer à utiliser les appareils préférés sans problème.

De plus, Microsoft propose également une alternative permettant l’utilisation de pilotes personnalisés. L'Application Control for Business permet en effet aux entreprises de créer leurs propres pilotes, tout en les signant elles-mêmes. Il est ainsi possible d’entrer ses propres règles dans le Secure Boot de Windows 11, ce qui permet l’utilisation de pilotes tiers de manière sécurisée.

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs peuvent déjà se faire une idée des prochaines mises à jour de Windows 11. En effet, Microsoft propose le canal Release Preview, qui permet d’avoir un aperçu des nouveautés à venir.

Source : Microsoft


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