Windows 11 : l’IA Copilot fonctionnera bientôt sans Internet sur votre PC à cette condition

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11 : les PC de nouvelle génération devraient bientôt être capables de faire fonctionner l’IA Copilot de manière locale, c’est-à-dire qu’elle n’aura plus besoin d’Internet pour vous répondre.

L'assistant d'intelligence artificielle Copilot de Microsoft s'appuie actuellement sur le traitement dans le cloud, mais l'entreprise travaille avec Intel pour permettre à l'avenir à davantage de ses capacités d'intelligence artificielle de s'exécuter directement sur du matériel PC local.

Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre de l'annonce par Intel d'un nouveau programme de développement de l'IA sur PC, qui vise à inciter les fabricants de logiciels à exploiter les puces d'accélération de l'IA intégrées (NPU) afin d'améliorer les performances et la protection de la vie privée.

Copilot devrait fonctionner localement sur vos PC

Bien que pratique, le modèle actuel de Copilot basé sur le cloud signifie qu'il y a toujours un certain décalage, car les demandes sont envoyées aux serveurs de Microsoft pour traitement avant que les réponses ne soient renvoyées. Le fait que l'intelligence artificielle en langage naturel de Copilot soit exécutée localement pourrait permettre d'obtenir des performances beaucoup plus réactives lorsqu'elle est utilisée pour des requêtes de base ou des tâches simples.

Tom's Hardware rapporte que les “PC IA” de Microsoft et de ses partenaires pourront gérer “davantage d'éléments de Copilot” sur l'appareil en exploitant des unités de traitement neuronal (NPU) dédiées. Ces puces spécialisées dans l'IA peuvent effectuer les opérations mathématiques complexes requises pour les grands modèles de langage et d'autres charges de travail d'IA avec beaucoup plus d'efficacité qu'un processeur standard.

L'exécution locale de l'IA générative présente également des avantages potentiels en matière de protection de la vie privée, car elle permet aux utilisateurs de bénéficier de la puissance d'outils tels que Copilot sans avoir à transmettre automatiquement des données personnelles dans le cloud en vue d'un entraînement plus poussé des modèles d'IA.

Quelles seront les exigences d’Intel et Microsoft en termes de matériel ?

Microsoft a déjà déclaré qu'elle aurait besoin de NPU atteignant au moins 40 billions d'opérations par seconde (TOPS) pour sa vision des PC d'IA de nouvelle génération. Les puces Meteor Lake Core Ultra d'Intel pour ordinateurs portables atteignent environ 10 TOPS, tandis que la série Ryzen 7040 d'AMD offre jusqu'à 16 TOPS. Cependant, Qualcomm pourrait les battre tous les deux avec 45 TOPS promis pour ses puces Snapdragon X Elite qui, selon les rumeurs, pourraient équiper les futurs appareils Surface grand public.

Bien entendu, le TOPS n'est qu'une mesure simplifiée des performances qui ne dit pas tout sur la manière dont les différentes architectures NPU gèreront les diverses tâches d'intelligence artificielle. Mais il donne un objectif de haut niveau pour le type de muscle d'IA que Microsoft veut que les futurs PC intègrent.

En attendant, Intel propose un kit de développement centré sur un mini PC Asus NUC Pro 14 équipé de puces Meteor Lake. Cela permettra aux fabricants de logiciels de commencer à créer et à optimiser des applications et des services accélérés par l'IA qui peuvent tirer parti des NPU dédiés dans les prochains PC IA.

Même s'il n'en est qu'à ses débuts, l'objectif d'apporter plus de traitement de l'IA au matériel local présente de nombreux avantages potentiels en termes de performances rapides et de confidentialité des données. Il sera intéressant de voir quelles applications et expériences innovantes verront le jour au cours des prochaines années, au fur et à mesure que ces « PC IA » deviendront la norme sur le marché.

Certains clients ont déjà été piqués au vif en achetant du nouveau matériel que Microsoft a ensuite rendu obsolète rapidement grâce aux exigences matérielles de Windows 11. On espère donc que l’entreprise américaine ne réservera pas ces fonctionnalités aux machines qui sortiront plus tard en 2024 ou en 2025, mais bien à celles qui sont déjà présentes chez plusieurs revendeurs. On peut notamment évoquer le Zenbook 14 OLED UX3405 ou encore le Galaxy Book4 Pro 360, que nous avions pu tester.