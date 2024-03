Windows 11 : oups, le Terminal ne fonctionne plus sur certains PC, une mise à jour s’impose

En diffusant la nouvelle version de Windows Terminal, une application installée par défaut sous Windows 10 et 11, Microsoft a fait une petite bourde. Cette édition du logiciel n'est plus compatible avec certains processeurs à cause d'un problème de compilateur. On vous explique tout.

Aujourd'hui, Windows Terminal est devenu une application incontournable pour celles et ceux qui utilisent des lignes de commande sous Windows 10 ou Windows 11. Le logiciel intègre à la fois PowerShell, l'invite de commandes et Azure Cloud Shell. C'est un véritable couteau suisse pour paramétrer son système d'exploitation ou exécuter des applications (avec des commandes, justement).

Mais pas de chance : en déployant la nouvelle version du Terminal, Microsoft a laissé sur le carreau une partie des utilisateurs. Car cette édition n'est pas compatible avec certains processeurs.

Pourquoi le Terminal de Windows 11 n'est plus compatible avec d'anciens CPU

La raison de cette incompatibilité vient en réalité du logiciel utilisé au moment de compiler l'application Terminal. Celui-ci empêche un programme de fonctionner dès lors qu'il ne prend pas en charge le jeu d'instructions SSE 4.2. Et c'est justement ce jeu d'instructions que ne supportent pas les les Core 2 Duo et Core 2 Quad, les processeurs avec lesquels Terminal n'est plus compatible.

Microsoft a confirmé ne pas avoir les volontairement bloqués. L'éditeur de Redmond explique ainsi la raison du problème : “Mettez de côté vos théories du complot, les amis. Il y a un bug avec le compilateur MSVC 19.38 [ndlr : le compilateur Microsoft C++], qui entraîne une mauvaise interprétation de la sortie de l’instruction CPUID, entre autres choses. Et il s’avère que la série 1057x de Windows Terminal a été réalisée avec MSVC 19.38.”

La bonne nouvelle, c'est que Microsoft a diffusé une nouvelle édition de Terminal, correctement compilée cette fois (mais à l'aide d'une ancienne version de MSVC). Au passage, d'autres bugs ont également été corrigés, qui concernent notamment l'autodétection des URL ou la géolocalisation.

La toute dernière édition de Windows Terminal peut être téléchargée via le compte Github officiel de l'application, mais aussi via le Microsoft Store ou l'application WinGet.

