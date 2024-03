Surface Pro 10 : on sait quand Microsoft lancera ses nouveaux ordinateurs portables centrés sur l’IA

Microsoft se prépare à lancer de nouveaux appareils Surface Pro et Surface Laptop dans le courant du mois, selon Windows Central. Le nouveau matériel sera équipé de processeurs de nouvelle génération d'Intel et de Qualcomm, ainsi que d'écrans OLED et d'autres améliorations.

Windows Central rapporte que les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 seront dévoilés le 21 mars. Ce seront les premiers PC Surface à utiliser les processeurs Intel Core Ultra et une version modifiée du Qualcomm Snapdragon X Elite, qui disposent d'unités de traitement neuronal (NPU) dédiées aux tâches d'intelligence artificielle. Les appareils seront donc disponibles en version Intel et ARM, une première pour la gamme d'ordinateurs portables Surface.

Les nouveaux processeurs offriront des gains de performance et d'efficacité significatifs par rapport aux modèles précédents, selon les sources de Windows Central. Les appareils bénéficieront d'une autonomie de batterie permettant de tenir toute une journée sur une seule charge, et bénéficieront également d'autres améliorations, telles que de nouveaux écrans, ports, etc.

Que sait-on des prochains ordinateurs Surface de Microsoft ?

D’après Windows Central, la Surface Pro 10 aura un design similaire au Surface Pro 9, mais avec un écran OLED antireflet, plus lumineux et prenant en charge les contenus HDR. L'appareil sera également doté d'une nouvelle webcam frontale ultra grand-angle améliorée avec AI Studio Effects, qui peut appliquer des filtres et des effets aux appels vidéo et aux enregistrements. L'appareil sera également doté d'un lecteur NFC intégré, qui pourra être utilisé pour les paiements sans contact et d'autres fonctions.

De son côté, le Surface Laptop 6 bénéficiera d'une mise à jour de son design plus perceptible, avec des bords d'écran plus fins et des coins arrondis. L'appareil sera également doté d'un nouveau pavé tactile haptique, capable de fournir un retour tactile et des gestes. L'appareil disposera également de la nouvelle touche Copilot dédiée, qui permet d'activer la fonctionnalité Copilot sur l'appareil. L’ordinateur disposera également d'une sélection actualisée de ports, notamment deux USB-C et un USB-A sur le côté gauche, et le chargeur magnétique Surface Connect sur le côté droit.

Quand sortiront les nouvelles Surface de Microsoft ?

Les nouvelles Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 seront livrées en deux vagues, en commençant par les modèles Intel en avril, suivis des modèles ARM en juin. Windows Central suppose que les modèles ARM utiliseront une version personnalisée du Snapdragon X Elite, similaire à ce que Microsoft a fait avec le Snapdragon 8cx Gen3 dans la Surface Pro 9.

Les nouvelles Surface Pro et Surface Laptop seront parmi les premiers appareils à prendre en charge la prochaine vague d'expériences d'IA de nouvelle génération de Windows 11, qui sera lancée plus tard dans l'année.

Ces fonctionnalités incluent la fonction Copilot sur l'appareil, qui peut fournir une assistance et des suggestions en fonction du contexte et des préférences de l'utilisateur. Elles comprennent également une nouvelle fonction de sous-titrage et de traduction en temps réel, qui permet de transcrire et de traduire des paroles et des sons dans n'importe quelle application. Les fonctionnalités comprennent également l’upscaling des jeux vidéo et le lissage de la fréquence d'images, pour améliorer les graphismes et les performances des jeux sur du matériel bas de gamme.

Cependant, la cerise sur le gâteau devrait être une nouvelle fonction appelée en interne “AI Explorer”. Selon les sources de Windows Central, AI Explorer est l'expérience d'IA qui différenciera les PC IA des autres. Il est décrit comme un “copilot avancé” avec une fonction intégrée d'historique et de chronologie qui transforme tout ce que l'utilisateur fait sur son ordinateur en un moment consultable en langage naturel. Il fonctionne dans toutes les applications et permet aux utilisateurs de rechercher des conversations, des documents, des pages web et des images précédemment ouverts.

L'application AI Explorer peut également comprendre le contexte, aider à lancer des projets ou des flux de travail, et même suggérer des tâches en fonction de ce qui est affiché à l'écran. Ces nouvelles fonctionnalités d'IA devraient être intégrées à la mise à jour de Windows 11 version 24H2 cet automne, donc elles ne devraient pas être disponibles dès le lancement des nouveaux ordinateurs.

Source : Windows Central