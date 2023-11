Snapdragon X Elite : que vaut vraiment un PC Windows avec la puce miracle de Qualcomm ?

Il y a une semaine, Qualcomm a annoncé le Snapdragon X Elite, première puce du fondeur intégrant les cœurs Oryon. Sur le papier, ce processeur est un petit bijou : plus puissant et moins énergivore que tous les autres CPU du marché des PC sous Windows. Mais en pratique, quelles sont les véritables performances du Snapdragon X Elite quand il est installé dans un PC portable crédible et non une machine taillée pour obtenir des scores dithyrambiques ? Voilà le véritable enjeu.

L’actualité des processeurs ARM pour les ordinateurs est très riche. La semaine dernière, Qualcomm a enfin présenté le Snapdragon X Elite, premier composant doté de ses cœurs Oryon hérités du rachat de Nuvia. Cette semaine, Apple a présenté sa nouvelle génération de processeur pour les Mac : les M3, M3 Pro et M3 Max. Et nous attendons dans les prochains jours quelques nouvelles de la part de MediaTek, qui a annoncé vouloir étendre son panel de composants vers d’autres segments de marché, ou encore de Nvidia qui devrait relancer sa gamme Tegra.

Le but de toutes ses initiatives est d’apporter au monde du PC toutes les innovations qui ont lieu sur le marché des smartphones depuis plusieurs années : conjuguer performances et autonomie dans un produit électronique nomade. Nous avons eu l’occasion de constater cela grâce à Apple et ses MacBook Air et MacBook Pro depuis deux ans : les processeurs M1 et M2 offrent de belles performances tout en conservant une autonomie d’une journée ou plus, ce que nous avons mesuré sur le MacBook Air M2, par exemple. La promesse est-elle au rendez-vous chez les concurrents ?

Les scores du Snapdragon X Elite sont très élevés, mais…

C’est la question que nous avons posée à Qualcomm à l’occasion du lancement du Snapdragon X Elite il y a une semaine. Et la firme nous a indiqué que le processeur pour Windows ARM est au moins aussi puissant que ses concurrents, voire plus selon les benchmarks utilisés. Core i7 chez Intel. M2 chez Apple. Pour étayer ses propos, la firme américaine a apporté de nombreux chiffres que vous avez certainement vus chez nos confrères français ou internationaux. Voici quelques exemples :

Geekbench (single core) : 2900 points

Geekbench (multi-core) : 15000 points

3DMark Wild Life Extreme : 44 images par seconde

PC Mark v10 : environ 13000 points

… ce sont les scores d'un Snapdragon X Elite optimisé

Ce sont des scores élevés. Mais ce sont des scores obtenus avec une configuration optimisée, que vous ne retrouverez certainement jamais dans un produit commercial. Pourquoi ? D’abord parce que le Snapdragon X Elite fonctionne ici en mode boost : les cœurs Oryon sont cadencés à 3,8 GHz, sauf pour deux d’entre eux qui monte à 4,3 GHz. Ensuite parce que le volume de mémoire vive est énorme : 64 Go.

Enfin parce que le TDP peut atteindre 80 watts. Ce qui est beaucoup. Rappelons que le TDP, aussi appelé Enveloppe thermique, est une donnée qui permet de mesurer la consommation d’énergie d’un composant informatique. À titre de comparaison, le TDP d’un processeur pour PC portable ne dépasse jamais les 55 watts. C’est le cas du Core i9-13980HX. Le TDP de l’Apple M2 atteint… 22 watts seulement.

Les scores des PC commerciaux seront moins élevés

Les PC commercialisés avec le Snapdragon X Elite seront bien différents. Pour offrir une belle autonomie et assez de puissance pour tous les usages, les réglages du composant et la configuration de la machine seront optimisés. Qualcomm nous a présenté un PC portable plus classique, avec le Snapdragon X Elite. En voici les caractéristiques :

Cadence des processeurs Oryon : 3,5 GHz (4 GHz en mode boost)

(4 GHz en mode boost) Enveloppe thermique : 23 watts

Mémoire vive : 32 Go

Batterie 58 Wh

Avec une telle configuration, vous perdez entre 10 % et 15 % de performances dans les benchmarks CPU et GPU (sauf PCMark qui est une exception). Mais vous conservez les mêmes performances dans les tests dédiés à l’intelligence artificielle, car les réglages du NPU Hexagon restent identiques. Voici les résultats :

Geekbench (single core) : 2700 points

Geekbench (multi-core) : 14000 points

3DMark Wild Life Extreme : 39 images par seconde

PC Mark v10 : entre 12500 et 13500 points

Le meilleur processeur pour PC portable “sous Windows”

Et là, la différence entre le M2 d’Apple et le Snapdragon X Elite n’est plus si flagrante que cela. Parfois le SoC d’Apple est derrière. Parfois c’est l’inverse. En outre, les scores dans certains benchmarks sont moins bons sous Windows que sous Linux. Le discours de Qualcomm est donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Car aucun PC équipé du Snapdragon X Elite n’offrira les mêmes performances que la plateforme de référence.

Vous remarquerez également que Qualcomm ne souhaite pas se comparer aux M2 Pro, M2 Max et M2 Ultra parce que “le Snapdragon X Elite n'est pas positionné sur le même segment”, nous indique un porte-parole de Qualcomm. Rappelons aussi que Cristiano Amon indiquait, lors de la présentation du Snapdragon X Elite, qu'il s'agissait du meilleur processeur pour PC portable sous Windows. “Sous Windows” n'est pas placé là à la légère.

Mais ne boudons pas notre plaisir. En effet, Qualcomm prouve au moins ici que son nouveau composant est une alternative extrêmement crédible face à Intel et AMD, avec différents réglages pour différentes gammes de produits. Et, surtout, cela prouve que les futurs PC portables sous Windows auront du répondant face aux MacBook d’Apple sur le rapport performance / consommation. Nous avons donc hâte de voir débarquer les premiers produits, lesquels sont attendus début 2024.