Windows 11 : l’IA Copilot pourrait s’inviter dans le menu contextuel

Microsoft continue de mettre en avant son assistant IA virtuel Copilot. D'après une ligne de code repérée dans une version test de Windows 11, il pourrait s'ajouter au menu contextuel.



Peut-être plus que 2023, cette année 2024 sera placée sous le signe de l'intelligence artificielle. C'est bien l'an dernier que de nombreuses révolutions dans ce domaine ont été lancées : ChatGPT-4, Bard de Google, Copilot de Microsoft… Mais l'objectif est maintenant de faire adopter ces robots conversationnels et autres assistants virtuels au plus grand nombre. Concernant Copilot sur Windows 11, et dans une moindre mesure sur Windows 10, la firme de Redmond a une méthode assez simple : le placer partout dans son système d'exploitation pour qu'il soit impossible à manquer.

À l'heure actuelle, l'IA de Microsoft est accessible en cliquant sur son bouton dédié dans la barre des tâches. Rappelons que Copilot n'est pas encore disponible en Europe, mais qu'il existe un moyen d'en profiter quand même. Depuis sa sortie, diverses expérimentations ont eu lieu dans des versions test de Windows 11 pour le mettre en avant. On repère ainsi la possibilité que Copilot se lance au démarrage du PC, ou encore qu'il remplace le bouton Afficher le Bureau tout à droite de la barre des tâches. Et ce n'est pas fini.

Dans la version test 26016 de Windows 11, un internaute a repéré la ligne de code suivante : CopilotFEContextMenu, 45647150. Les lettres FE signifiant File Explorer, ou Explorateur de fichiers. Même si rien de plus n'est indiqué, cela laisse penser que l'intelligence artificielle de Microsoft pourrait s'ajouter au menu contextuel accessible lors d'un clic droit sur un fichier ou un dossier. La finalité exacte d'une telle fonctionnalité est pour l'instant laissée à l'interprétation de chacun.

Activer l'option via l'application ViVeTool, la même utilisée pour installer Copilot en Europe, ne fait rien de concret. Il faudra donc attendre un éventuel déploiement fonctionnel pour savoir de quoi il retourne exactement.

Looks like Copilot is coming to File Explorer context menus in some way soon, the latest Canary and Dev builds include a new velocity feature called CopilotFEContextMenu, 45647150

