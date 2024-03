Windows 11 : la dernière mise à jour règle enfin les soucis de performances sur les PC AMD

Depuis son Patch Tuesday de mars 2024, Windows 11 souffrait de sérieuses baisses de performances sur les PC équipés d’un processeur AMD. Il aura fallu attendre plusieurs jours que Microsoft règle ce souci via une mise à jour optionnelle. Si vous êtes confrontés au problème, voici comment installer la dernière mise à jour.

Il y a quelques jours, Microsoft a déployé le Patch Tuesday de mars pour Windows 11 sur les PC compatibles. Cette mise à jour, pourtant censée corriger les bugs se trouvant dans le système d’exploitation, a causé de nombreux soucis aux utilisateurs. En outre, ceux sur un appareil équipé d’un processeur AMD ont été les plus impactés, rapportant de sérieuses baisses de performance et des temps de chargements extrêmement longs.

Le souci semble bien provenir de la compatibilité avec les CPU, puisque les PC ne sont pas les seuls concernés. En effet, les propriétaires de l’Asus ROG Ally, qui tourne sur Windows 11 avec une puce AMD, ont également été témoins de baisse de framerates et de temps de chargements plus longs. Et ce n’est pas tout : chez certains, ce sont carrément des écrans bleus de la mort à répétition qui les ont empêchés d’utiliser leur machine sereinement.

La dernière mise à jour de Windows 11 corrige les bugs de la dernière mise à jour

Fort heureusement, une nouvelle mise à jour est disponible depuis aujourd’hui. La version KB5035942 a ainsi pour vocation d’améliorer les performances du système sur les appareils AMD et régler le bug qui entraîne les écrans bleus de la mort. Selon nos confrères de Windows Latest, les soucis semblent effectivement réglés après installation. À noter que la mise à jour fera basculer l’OS vers la build 22631.3374, activant par la même occasion les dernières fonctionnalités de Moment 5.

Voici comment l’installer :

Ouvrez les Paramètres de Windows 11 Rendez-vous dans Mise à jour et sécurité Cliquez sur Rechercher des mises à jour La version KB5035942 devrait apparaît en tant que mise à jour cumulative Lancez l’installation puis redémarrez votre PC

Vous pouvez également utiliser le lien de téléchargement fourni par Microsoft, en cliquant ici.