Intel lance les Core Ultra, de nouveaux processeurs révolutionnaires boostés à l’IA

La première vague de processeurs Meteor Lake pour ordinateurs portables d'Intel est arrivée, portant le nouveau nom officiel : Core Ultra. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une simple mise à jour, mais plutôt de toutes nouvelles puces qui promettent de révolutionner vos usages.

Intel a lancé aujourd'hui sa gamme de processeurs mobiles Core Ultra, un mélange de pièces de la série H et de la série U, et le début de ce que l'entreprise appelle le “PC IA”. Ces puces sont les premiers processeurs grand public d'Intel fonctionnant sur son nœud Intel 4 et utilisant l'architecture hybride Foveros 3D de la société.

Les puces Intel Core Ultra ont une partie dédiée à l’IA

Il s'agit surtout de la première gamme de processeurs Intel utilisant des unités de traitement neuronal (NPU), comme peuvent déjà le faire les puces M des MacBook ou encore les processeurs Snapdragon pour mobiles.

Le NPU est donc un matériel spécialisé de la puce qui traite les tâches d'apprentissage automatique qui sont au cœur des diverses applications d'intelligence artificielle que nous avons vues exploser ces derniers mois.

Ces performances sont mesurées en TOPS, parfois appelés TeraOPS, ou trillion d'opérations par seconde, et Intel a pour l’instant communiqué sur l'ensemble du système plutôt que pour le seul NPU. Pour la puce Ultra 7 165H, vous obtenez jusqu'à 34 TOPS, dont 11 TOPS pour le NPU, 18 TOPS pour le GPU et le reste pour le CPU.

Les nouvelles puces Intel sont toujours plus puissantes

la série Ultra Core H comporte quatre UGS, dont deux puces Ultra 7 à 16 cœurs (6P+8E+2LP) et deux puces Ultra 5 à 14 cœurs (4P+8E+2LP). Tous fonctionnent à un TDP de base de 28 W, avec un TDP turbo maximum de 115 W.

Du côté des processeurs plus efficaces, les Core Ultra U comprennent quatre références de 15/57 W (base/turbo), dont deux Core Ultra 7 et deux Core Ultra 5. Tous les processeurs de la série Core Ultra U annoncés par Intel sont dotés de 10 cœurs de CPU, dont deux cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité, ce qui les rend idéaux pour les ordinateurs portables ultraportables.

En ce qui concerne la puissance des puces, Intel affirme que le Core Ultra 7 165H offre des performances multithread plus rapides de 11 % que le Ryzen 7 7840U d'AMD à la même puissance. Dans le même graphique, Intel a montré que le Core Ultra 7 165H peut également fournir plus de performances que la puce M3 d'Apple à environ 23W. En termes de performances à un seul thread, Intel a déclaré que le Core Ultra 7 165H est 12 % plus rapide que le Ryzen 7 7840U.

Les nouvelles puces semblent également moins gourmandes en énergie. Par rapport au Core i7-1370P de la génération précédente, le Core Ultra 7 165H consommerait 25 % d'énergie en moins pour la lecture de vidéos Netflix, grâce aux cœurs E basse consommation de ce dernier. Face au Ryzen 7 7840U, le Core Ultra 7 consomme 48 % d'énergie en moins pour le streaming Netflix, 44 % d'énergie en moins pour la vidéo locale 4K, et pas moins de 79 % d'énergie en moins sur le bureau Windows.

Intel double les performances de la carte graphique intégrée

Une des améliorations les plus importantes par rapport à la génération précédente réside surtout du côté du GPU intégré, qui est pour la première fois de l’architecture Arc d’Intel. Avec jusqu'à 8 cœurs de GPU XE fonctionnant jusqu’à 2,35 GHz, c'est à peu près l'équivalent d'un GPU discret Intel Arc 370M intégré directement dans le processeur, sans la mémoire vidéo dédiée. L'iGPU promet donc d'être près de 2 fois plus puissant que la génération précédente dans certaines situations.

Mieux encore, les puces sont compatibles avec la dernière version de sa technologie d'upscaling, XeSS, qui peut améliorer encore davantage les performances des jeux, faisant passer le nombre moyen d'images par seconde du titre Ghostrunner 2 de 62 sans upscaling activé à 82 avec la technologie activée.

Alors que le processeur Core Ultra 9 185H d'Intel ne sera pas disponible avant 2024, la majorité de ses autres puces Meteor Lake sont lancées aujourd'hui. Vous pouvez par exemple déjà les retrouver dans le nouveau ASUS Zenbook 14 OLED, qui a été présenté hier.