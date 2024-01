Test Asus Zenbook 14 OLED UX3405 : il coche toutes les cases du parfait petit ultra-portable

Le Zenbook 14 OLED UX3405 veut devenir le fer de lance du monde des ultra-portables Windows. Pour ça, Asus mise sur un bel écran OLED, sur un châssis fin et léger, mais aussi sur le nouveau processeur Intel Core Ultra, qui promet d’allier puissance et autonomie. Avons-nous la valeur sûre de ce début d’année ?

Chaque constructeur de PC se doit d’avoir son ultra-portable premium, sa vitrine qui montre tout son savoir-faire en termes de design et de technologie. Chez Asus, c’est le nouveau Zenbook 14 OLED UX3405 qui remplit ce rôle. Un ordinateur qui passe aujourd’hui sur le grill.

Fin, léger, disposant d’un bel écran OLED et d’un design sobre, il a tout pour plaire. Il veut surtout mettre en avant la présence d’un processeur Intel Core Ultra, les nouveaux CPU Intel qui mettent le paquet sur l’IA. Sur le papier, nous avons donc une machine qui promet énormément.

Est-ce suffisant pour séduire ? Asus signe-t-il le meilleur laptop premium du marché avec ce Zenbook 14 OLED ? N’est-ce finalement qu’un pétard mouillé ? C’est ce que nous allons déterminer dans ce test complet.

Prix et disponibilité

Le Zenbook 14 OLED UX3405 est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. En France, il est vendu en deux versions : 16 et 32 Go de RAM, toutes deux dotées du même processeur.

Intel Core Ultra 7-155H, 16 Go de RAM : 1499 euros

Intel Core Ultra 7-155H, 32 Go de RAM : 1799 euros

Des tarifs cohérents pour ce type de produit, même si cela reste cher. A noter que pour le moment, seule la version avec un Intel Core Ultra 7 est vendue dans le commerce.

Une fiche technique qui fait rêver

Côté technique, Asus a mis le paquet sur son Zenbook 14 2024. Il peut s’appuyer sur deux points forts pour séduire : son écran et son processeur. La marque a en effet doté son PC d’une dalle OLED en 3K qui dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Asus ZenBook 14 OLED (UX3405) Ecran OLED tactile de 14 pouces

2880 x 1800 pixels

120 Hz Dimensions 31 x 22 x 1,49 cm Poids 1,2 kg CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU Intel Arc Graphics RAM 32 Go Stockage 1 To Connectique - 2 x Thunderbolt 4

- 1 x USB-A 3.2

- 1 x HDMI 2.1

- 1 x port Jack 3.5 mm

Prix A partir de 1499 euros

Pour le processeur, nous trouvons le dernier né d’Intel, le Core Ultra 7 155H. Un CPU qui met en avant ses fonctionnalités IA. Ce terme est très à la mode en ce moment et fleur bon le marketing, mais qu’en est-il de son utilisation réelle, notamment au niveau de l’économie d’énergie ? Des choses que nous devrons déterminer ci-dessous.

Un design sobre et efficace

Au niveau du design, ce ZenBook 14 OLED 2024 reste totalement dans les clous de ce qu’a l’habitude de nous proposer Asus. Nous retrouvons un châssis en aluminium bleu nuit du plus bel effet et extrêmement sobre. Un PC qui n’a pas une personnalité visuelle forte, comme peut l’avoir un Dell XPS 13 ou une Surface Laptop, mais qui devrait plaire au plus grand monde. On aime beaucoup ce capot arrière marqué par le logo premium de la marque (le sigle Asus aux faux airs de Starfleet), même si nous déplorons un peu sa propension à attirer les traces de doigts.

C’est évidemment sur la portabilité qu’Asus mise avec ce laptop de 14 pouces. Sur la balance, il ne pèse que 1,2 kilo et il adopte des dimensions réduites de 31 x 22 x 1,5 cm. Concrètement, cela signifie qu’il est facile de le transporter quotidiennement dans un sac ou une sacoche, d’autant plus que son chargeur n’est pas plus gros que celui d’un téléphone. Cependant, et nous le disons à chaque test, il est dommage que le constructeur n’ait pas fourni une housse de protection par défaut dans le carton. C'est rageant pour un ordinateur, surtout premium, amené à être trimballé partout. Rajoutons que le capot arrière peut très rapidement accuser de nombreuses micro-rayures.

Pour la connectique, Asus est allé à l’essentiel, mais le Zenbook reste polyvalent pour le monde du travail. Sur les tranches, nous trouvons deux ports Thunderbolt 4 (qui peuvent être utilisés pour la charge), un port USB 3.2 Type-A mais aussi un port HDMI 2.1, toujours pratique pour y brancher un écran secondaire. Bref, une connectique limitée, mais tout de même efficace. Pas besoin de se trimballer un HUB externe en supplément.

A l’aide d’un tournevis de précision, il est possible de retirer la plaque en aluminium qui ferme le PC et ainsi accéder à ses entrailles. Une fois le produit ouvert, on constate qu’on peut remplacer le SSD NVMe au format M2 si besoin, mais pas d’en ajouter un deuxième (dommage, il y avait la place). Comme sur tous les ultra-portables, la RAM est soudée à la carte mère et ne peut être remplacée.

Intéressons-nous au clavier de ce Zenbook. C’est malheureusement son talon d’Achille. Pas qu’il soit désagréable sous les doigts, mais nous avons connu mieux, bien mieux. La faute à une course un poil trop longue mais surtout à un manque de résistance qui donne l’impression de taper sur du flanc. Dommage ! On notera qu’il est rétroéclairé sur quatre niveaux et qu’il ne dispose pas de pavé numérique, ce qui est logique pour ce format, mais cette absence est compensée par le trackpad.

Le tackpad est très appréciable. Petit, bien placé, il répond parfaitement aux sollicitations de l’utilisateur. Sa vraie force, c’est la présence du NumPad, comme c’est le cas sur de nombreux PC Asus depuis cinq ans maintenant. En appuyant sur la petite icone de calculatrice en haut à droite, nous faisons apparaître un pavé numérique matérialisé par des Leds. Il se couple parfaitement aux mouvements de la souris, le PC comprenant tout de suite ce que fait l’utilisateur ; il est donc possible de le laisser allumé. Une invention qui n’est pas nouvelle, mais qui est toujours pratique et efficac.

Enfin, terminons par la partie écran. Le PC affiche un ratio/écran façade à 85%. Ce dernier pivote autour du clavier à hauteur de 180 degrés (donc peut être mis à plat) On note la présence d’une caméra IR (FHD) sur la façade supérieure, qui peut être utilisée aussi bien pour la visio que pour le déverrouillage via Windows Hello (pas de capteur d’empreintes sur le clavier). Il suffit d’ouvrir le Zenbook pour se connecter, ce qui est très pratique. Bonne nouvelle, la webcam dispose d’un cache physique, ce qui est appréciable pour la sécurité.

Asus nous livre une excellente copie avec ce Zenbook 14 OLED 2024. Beau, léger, agréable à utiliser et disposant de fonctionnalités exclusives comme le NumPad, il a tous les atouts du PC portable idéal. En revanche, nous regrettons un clavier qui aurait pu être beaucoup plus soigné, mais tout de même loin d’être catastrophique. Un bel ordinateur, c’est bien, mais il faut qu’il suive la cadence dans sa partie technique. C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Un écran OLED exempt de reproches

Sur les ultra-portables d’Asus, on a dit adieu depuis longtemps aux écrans IPS. Ce Zenbook 14 OLED embarque (comme son nom l’indique) une dalle OLED tactile de 14 pouces avec une définition dite « 3K » (2880 x 1800 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si ce n’est pas vraiment utile pour la bureautique, cela apporte un certain confort dans la navigation. L’avantage de l’OLED par rapport au LCD n’est plus à prouver, notamment au niveau de la gestion des contrastes et de la consommation. Evidemment, la dalle de ce Zenbook 14 affiche un contraste infini, ce qui est très appréciable lors de visionnage de films ou de séries. Nous avons une lisibilité parfaite des nuances de gris ainsi que des noirs profonds.

Mais l’un des inconvénients de l’OLED, c’est son manque de luminosité. Le Zenbook 14 atteint un pic de 400 cd/m² lors de nos tests, ce qui est correct mais un peu juste pour travailler en extérieur, d’autant plus que le traitement des reflets laisse clairement à désirer (la photo ci-dessus en témoigne bien). La visibilité n’est donc pas garantie à la terrasse d’un café ou dans un parc. C’est un peu gênant pour un PC ultra-nomade, mais rien de dramatique non plus.

La température des couleurs est extrêmement maîtrisée par Asus, stagnant autour des 6500K de la norme vidéo. Concrètement, cela signifie que l’affichage blanc ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Il est tout à fait possible d’ajuster cette température dans le logiciel MyAsus, qui propose quatre profils d’écrans prédéfinis. Ces derniers paramètrent les couleurs selon les besoins. Le profil sRGB, par exemple, affiche des couleurs extrêmement fidèles à la réalité avec un Delta E moyen à 1,2 (en-dessous de 3 étant excellent). Les autres offrent aussi des couleurs très fidèles (Delta E moyen entre 2 et 3), mais les règlent selon les besoins. Le profil DCI P3, dédié au cinéma, rend les verts, les jaunes et les rouges fluos pour donner plus d’impact à l’image, tout en baissant la température. Le mode Display P3 exagère les bleus. Bref, le calibrage se montre extrêmement maîtrisé et chacun trouvera celui qui lui sied. Du beau travail.

Côté audio, Asus maîtrise également sa copie avec un son bien équilibré et puissant. On note une certaine distorsion à haut volume, mais rien de bien gênant compte tenu du format. Seul regret, le placement peu idéal des enceintes, situées sous le châssis et sur les côtés. Un placement autour du clavier aurait été plus pertinent -il y avait de la place- mais c’est vraiment pour chipoter.

Un processeur IA pas plus intelligent que les autres

L’un des gros atouts de ce ZenBook 14 OLED 2024, c’est la présence d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H, soit un CPU dernière génération d’Intel. Il est épaulé par 32 Go de RAM (pour notre modèle de test) et par un eGPU Intel Arc Graphics. Le principal argument de ce CPU ? C’est la présence d’un NPU dédié à l’IA, aussi bien pour les travaux graphiques que pour la gestion de l’énergie. Vraie révolution ou poudre aux yeux ?

Nous avons évidemment passé notre ZenBook 14 OLED dans nos benchmarks habituels et les résultats sont cohérents avec nos attentes, même s’ils ne représentent pas un gouffre énorme entre ceux du ZenBook S13 OLED, doté d’un Intel Core i7-13550U. Nous avons un PC puissant, idéal pour les tâches un peu velues comme du Photoshop, du travail sur Excel ou du montage vidéo. L’IA, qui est au centre de toutes les préoccupations, est ici mise à contribution lors de tâches précises, comme de la génération d’images sur Photoshop (qui s’avère beaucoup plus rapide qu’avant). Ce ne sera pas utile pour tout le monde, mais c’est là. Il faudra attendre une vraie intégration de l’IA dans Windows et la multiplication des logiciels tiers qui s’en servent pour juger réellement de cet ajout. Pour l'instant, nous sommes plus sur un argument marketing qu'autre chose.

La gestion de la chauffe et du bruit est exemplaire sur le Zenbook 14 OLED. Lorsqu’il est poussé dans ses derniers retranchements (avec un jeu ou un benchmark lancé, par exemple), nous notons une fréquence stable à 1600 Mhz avec une température à 58 degrés pour le CPU et 74 degrés pour le GPU. Le PC reste silencieux dans tous les cas de figure. Nous avons mesuré 41 décibels en jeu : nous entendons un léger souffle dans une pièce sans bruit, mais rien de bien gênant.

L’eGPU Intel Arc Graphics n’apporte pas de vraie révolution par rapport à la génération précédente Intel Xe. Diablo 2 Resurrected atteint péniblement les 30 images par seconde avec les graphismes réglés au minimum tandis que World of Warcraft Dragonflight peut les atteindre avec les graphismes réglés à trois sur une échelle de dix. Ce n’est pas un ordinateur de jeu, mais il est tout de même possible de se lancer une partie entre deux sessions de travail. C'est déjà ça.

L’autonomie est au centre des préoccupations de cette nouvelle génération de PC. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est impressionnant. En lecture de vidéo en streaming, le Zenbook peut tenir treize heures. En bureautique, nous dépassons sans sourciller les 16 heures d’utilisation, c’est énorme ! Il est donc tout à fait possible de partir au travail en laissant son chargeur à la maison, ce que nous avons d’ailleurs fait pendant notre semaine de test. En rentrant le soir, il nous restait encore 40% de batterie. La promesse d’une autonomie excellente est donc tenue.

Une partie logicielle pas forcément pertinente

Qui dit Asus, dit PC bardé de logiciels dès le premier démarrage, qu’ils soient conçus par le constructeur ou non. Si nous avons tôt fait de désinstaller cette horreur d’antivirus McAfee, on doit en revanche composer avec MyAsus. Cette application sert de HUB pour votre ordinateur, vous permettant de mettre à jour le BIOS, de changer de mode de consommation ou de profil d’écran. Si l’interface n’est pas des plus claires à la première approche, elle reste finalement pratique et simple à utiliser.

En revanche, les deux autres applications, GlideX et ScreenXpert, ne sont pas réellement utiles. La première permet, entre autres, de doubler son écran via son téléphone. Une bonne idée sur le papier, sauf que c’est une véritable usine à gaz qu’on aura tôt fait de fermer. Screen Xpert, pour sa part, rajoute des raccourcis supplémentaire à votre interface… raccourcis déjà présents sur Windows 11. Elle est donc peu pertinente.

Bref, Asus tente d’impliquer l’utilisateur dans son écosystème, mais ne parvient pas à convaincre comme avait réussi à le faire Samsung sur ses Galaxy Book ou Huawei sur ses MateBook, qui proposent une convergence avec tous leurs produits. Dommage, mais on s’en passera.

Alors, on achète ?

Abordons enfin cette dernière partie avec l’habituelle question : alors, on achète ? Le ZenBook 14 OLED est sans aucun doute l’un des meilleurs ultra-portables du marché. Bel écran, design impeccable, puissant et autonomie monstrueuse, il a tout pour plaire !

On fonce tête baissée, donc ? Si vous cherchez un PC portable polyvalent, bon dans tous les domaines, il n’y a aucune raison d’hésiter. On pourrait reprocher un clavier pas vraiment excellent, mais rien de dramatique. Le prix ? Oui, il est élevé, mais il reste dans la fourchette des ordinateurs premium du marché. De fait, le choix du Zenbook 14 OLED est très pertinent pour celui qui veut s’acheter un ultra portable de 14 pouces qu’il peut emmener partout. Un incontournable du segment.