Windows 10 et 11 : le Patch Tuesday de juin est là, voici toutes ses nouveautés

Hier, nous étions un mardi et pas n’importe lequel : le deuxième du mois de juin. Et qui dit deuxième mardi du mois dit déploiement du Patch Tuesday de Microsoft à destination de Windows 10 et 11. On fait le point sur ce qu’apporte la mise à jour de ce mois-ci pour ces deux versions du système d’exploitation.

Chaque mois, Microsoft publie le Patch Tuesday : une mise à jour qui vient corriger les différents bugs et diverses failles de sécurité de Windows 10 et 11. Parfois, elle introduit aussi des nouveautés bienvenues, comme en mars dernier. Mais pour ce mois de juin, il va falloir se contenter de correctifs et d’améliorations non moins appréciables.

Pour Windows 10, la mise à jour porte la référence KB5094127 ; KB5094126 étant le numéro porté par la mise à jour destinée à Windows 11. Si certaines améliorations sont communes aux deux versions du système d’exploitation, d’autres leur sont propres. On fait le point sur ce que contiennent les journaux des modifications.

Voici les améliorations apportées à Windows 10 et 11 par le Patch Tuesday de juin

Commençons par l’amélioration commune à Windows 10 et 11. Elle concerne le Démarrage sécurisé, qui vérifie que tout est en ordre au moment du démarrage de l’OS : un plus grand nombre d’appareils sont désormais éligibles pour recevoir automatiquement de nouveaux certificats. Mais les modifications sont plus poussées sur Windows 10 : la mise à jour « active les rapports d’état dynamiques » dans Sécurité Windows et introduit un nouveau paramètre de stratégie.

Passons maintenant aux améliorations propres à chaque version de Windows. La mise à jour KB5094127 (celle pour Windows 10) optimise l’Explorateur de fichiers. La recherche se voit améliorée, tout comme la lisibilité et la cohérence du texte dans les résultats. Ce patch présente d’un bug connu lié à BitLocker, mais il « affecte uniquement un nombre limité de systèmes ». Les machines de particuliers ne devraient pas être touchées et il existe une solution de contournement.

En ce qui concerne la mise à jour KB5094126 (Windows 11, donc), elle corrige un problème qui pouvait entraîner des erreurs d’arrêt (l’écran bleu) introduit par une précédente mise à jour (KB5089573). Ces écrans bleus survenaient lors des redémarrages, de l’exécution de certaines applications de jeu ou d’opérations sur les machines virtuelles. Pour l’heure, aucun problème n’est connu pour cette mise à jour – jusqu’à quand ? L’avenir nous le dira.

Votre machine sous Windows 10 ou 11 devrait vous proposer d’installer la mise à jour – si ce n’est pas déjà fait. Autrement, vous la retrouverez dans Paramètres > Accueil > Windows Update.