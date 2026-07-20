Attention à ce faux mail de X (Twitter), il sert à voler votre compte

Une campagne de phishing est en cours et elle concerne le réseau social X (Twitter). Elle vise à vous dérober l'accès à votre compte afin d'en prendre le contrôle et de commettre des escroqueries en votre nom.

Réseau social X Twitter
Crédits : 123RF

Vous avez forcément été la cible d'une campagne de phishing. Et pas qu'une fois d'ailleurs. À l'approche des vacances, des fêtes, des périodes de soldes, des grandes compétitions sportives… Toutes les occasions sont bonnes pour vous envoyer un faux mail en espérant que vous cliquerez sur les liens qu'il contient et transmettrez in fine des informations sensibles aux pirates. Parfois, ces tentatives de phishing se lancent sans véritable prétexte. Comme celle qui sévit en ce moment.

Elle se manifeste par l'envoi d'un mail dont l'objet est “Alerte de sécurité : connexion X nouvelle ou inhabituelle“. La lettre X faisant référence au réseau social que l'on connaissait sous le nom de Twitter. Le message débute par la phrase “Nous avons constaté une connexion à votre compte depuis un nouvel appareil. Est-ce que c'était vous ?“. La formulation ne vous est peut-être pas inconnue. Et pour cause : c'est quasiment la même que celle employée par X lors de l'envoi de ce genre de mail. Pourtant celui-ci est faux.

Méfiez-vous des faux mails soi-disant de X (Twitter), c'est une tentative de phishing

En prétextant une connexion depuis un lieu qui n'est pas celui où vous vous trouvez, le mail vous invite à cliquer sur un lien pour réinitialiser votre mot de passe, ainsi qu'un autre pour vérifier les applications ayant accès à votre compte X et révoquer celles que vous ne reconnaissez pas. Dans les deux cas, il ne faut pas entrer d'informations sur les pages vers lesquelles les liens renvoient, sous peine que des pirates les récupèrent et volent votre compte.

Lire aussi – Attention à ces faux mails et SMS de la SNCF, ce sont des arnaques

Bien que le mail ressemble beaucoup au vrai, il y a un indice qui ne trompe pas : l'adresse mail d'expédition. X se sert uniquement d'adresses se terminant par @X.com ou @e.X.com. On peut également noter que le faux message ne mentionne pas le nom de votre compte dans sa première phrase, et que le prétendu lieu de connexion inhabituel est vague, au lieu de citer une ville précise. Si vous repérez l'un ou l'autre de ces indices, effacez le mail et connectez-vous à votre compte X. S'il y a un vrai problème de sécurité, il sera mentionné.


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