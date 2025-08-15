Découvrez les nouveautés de PowerToys, la boîte à outils de Windows 11

PowerToys 0.93 est disponible. Cette mise à jour apporte une palette de commandes bien plus performante, un tableau de bord plus pratique, de nouvelles fonctions et de nombreux correctifs.

Microsoft a déployé la version 0.93 de PowerToys sur Windows 11, son utilitaire qui permet de bénéficier de fonctionnalités avancées, mais qui ne sont pas natives au système d'exploitation, car pas forcément utiles pour l'ensemble des utilisateurs. Avec cette mise à jour, ce sont pas moins de 99 bugs qui ont été corrigés. Bien sûr, nous avons aussi droit à un certain nombre de nouveautés, dont nous vous détaillons les principales.

Tout d'abord, la palette de commandes a été optimisée, ce qui n'est pas un luxe tant elle était gourmande en ressources. “Nous avons réussi à réduire l'utilisation de la mémoire au démarrage de 15 %, le temps de chargement de 40 %, le temps de chargement des extensions intégrées de 70 % et la taille de l'installation d'environ 55 %”, explique l'éditeur.

Quoi de neuf avec PowerToys 0.93 ?

L'interface du tableau de bord a été remaniée. Elle devient plus claire et plus lisible, l'accès aux raccourcis est facilité, et on comprend plus rapidement quels outils sont activés ou désactivés. Microsoft s'est inspiré de la page d'accueil des Paramètres de Windows 11 et a appliqué la même formule à PowerToys. Là encore, de tels changements étaient nécessaires pour améliorer l'expérience des utilisateurs actuels, et tenter d'en attirer de nouveaux.

Le Surligneur de souris propose désormais un mode Projecteur (Spotlight). Il dessine une ellipse autour du curseur de la souris, alors que le reste de l'écran s'assombrit pour bien mettre en valeur une zone de l'affichage. Cette fonction est utile pour attirer l'attention sur l'action lors d'un partage ou enregistrement d'écran, par exemple. La couleur et la transparence de l'assombrissement peuvent être personnalisées.

PowerToys 0.93 fait revenir l'historique du presse-papier, ajoute des raccourcis clavier pour les menus contextuels, permet d'épingler ses utilitaires préférés et intègre un historique des actions à la palette de commandes. La version 0.94 se concentrera sur des améliorations pour la recherche dans les paramètres, un nouveau design pour Keyboard Manager et une mise à jour de l'installateur.