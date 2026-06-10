Voici à quoi les étudiants utilisent vraiment l’IA, et ce n’est pas pour tricher

On accuse souvent les étudiants de se servir de l'intelligence artificielle pour tricher ou se faciliter la vie. Une vaste enquête vient pourtant nuancer ce procès. Leurs usages réels n'ont presque rien à voir avec cette réputation.

L'intelligence artificielle s'est imposée très vite dans les salles de classe. En quelques années, elle est passée du statut de curiosité à celui d'outil quotidien pour des millions de jeunes. Cette adoption massive a longtemps inquiété le corps enseignant. Des universités ont longtemps cherché à empêcher leurs élèves de tricher avec ces technologies. Beaucoup y voyaient surtout une menace pour l'apprentissage et la valeur des diplômes.

Face à cette défiance, les institutions ont peu à peu changé d'approche. Plutôt que d'interdire, certaines préfèrent désormais encadrer ces pratiques. La France a fini par introduire des cours dédiés à l'IA dans les collèges et lycées. De nouvelles données confirment aujourd'hui que les craintes initiales étaient en partie infondées. Les étudiants utiliseraient ces outils de façon bien plus studieuse qu'on ne le pensait.

Les étudiants utilisent surtout l'IA pour prendre des notes et résumer leurs cours

Une étude menée par Lenovo dresse un portrait surprenant des étudiants européens âgés de 18 à 25 ans. Près de 98 % d'entre eux estiment que l'intelligence artificielle les aide d'une manière ou d'une autre. Trois usages dominent largement. La prise de notes et les résumés de documents arrivent en tête, à 73 % chacun. La recherche d'idées suit de près, à 72 %. La technologie sert surtout de support pour rester organisé, gérer sa charge de travail et garder sa concentration. Une enquête séparée du Higher Education Policy Institute prolonge ce constat au Royaume-Uni. Désormais, 95 % des étudiants britanniques utilisent l'IA, contre seulement 66 % en 2024.

Là encore, les usages restent pédagogiques. Les jeunes s'appuient sur ces assistants pour expliquer des notions difficiles, résumer des sources ou chercher des informations. Loin de remplacer le travail, ces outils allègent surtout les tâches administratives et l'organisation. Ce changement de regard se reflète aussi du côté des établissements. Au Royaume-Uni, environ 36 % des étudiants jugent leur université encourageante sur l'IA. Ils n'étaient que 28 % un an plus tôt. En déléguant les corvées d'organisation, les jeunes dégageraient même du temps pour produire un travail de meilleure qualité. La créativité, elle, resterait fermement entre les mains des humains.